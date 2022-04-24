Как отмечают православную Пасху украинские беженцы в Варшаве, рассказали журналисты авторитетного издания The Gaurdian.

Солнечным субботним днем ​​очередь из сотен людей с плетенными корзинами, которые обтянуты украинской вышивкой, окружают в несколько рядов православный собор Святой Марии Магдалины в Варшаве.

Все они пришли освятить пасхальную еду. Это очень необычное зрелище для здешнего прихода, который обычно обслуживает всего 1 000 верующих.

— Мы никогда не видели ничего подобного. Нам никогда не приходилось благословлять вне помещения церкви, — признался 86-летний приходской священник Анатолий Шидловский.

Священник с 11.00 утра стоял у входа в собор, пытаясь направить постоянно растущую толпу. Он не в восторге от внезапного увеличения числа прихожан своего прихода, но понимает: эти люди здесь из-за войны, все они из Украины.

Но многие из тех, кто пришел благословить свою еду, красочно раскрашенные яйца, колбасу и традиционную пасхальную выпечку, чувствуют себя одинокими.

26-летняя Оксана Бойчук уже два года живет в Польше, но никогда не праздновала Пасху вдали от дома. Ее семья в Херсоне, который сейчас находится под российской оккупацией, и она впервые не разделит с ними пасхальный завтрак.

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— Это очень сложное время, но мы стараемся уберечь наших детей от этих тяжелых переживаний и просто сделать праздник, — рассказала психолог из Мариуполя Катерина Шух.

В Варшаву она приехала в самом начале войны. Здесь работает в неправительственной организации, руководит групповой терапией для взрослых и детей-беженцев.

Во время своего последнего занятия с малышами из Мариуполя Катерина попросила детей нарисовать и разукрасить пасхальных цыплят, но многие предпочли другие рисунки, изображающие российские танки и ракетные установки.

— Просто это возможность выразить свои эти чувства и то, что с ними сейчас происходит. Часто их родители не могут или не хотят говорить об этом дома, — объясняет психолог.

Она также рассказала, что тоже надеялась поехать с бабушкой и дедушкой в ​​церковь в субботу, но вместо этого она будет на границе ждать очередной автобус с беженцами из Мариуполя. Хотя и понимает: людей из ее полностью разрушенного города российские изверги могут попросту не выпустить.