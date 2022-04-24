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Факты / Украина

Пасха в Харькове: обстрелы, сирены во время утренних служб и освящение пасок в подвалах

Анастасия Гевко редактор ленты
Пасха в Харькове: обстрелы, сирены во время утренних служб и освящение пасок в подвалах

В Харькове в пасхальную ночь не утихали российские обстрелы. Горожане прямо под звуки ночной трансляции церковной службы видели, как горят их дома, гаражи и автомобили.

Так, по данным Фактов ICTV, во время утренних пасхальных служб около 10.30 утра также звучали сирены. 

В пасхальную ночь оккупанты в очередной раз обстреляли разные районы Харькова. В частности, под огонь уже традиционно попала Салтовка, а также Алексеевка. Городские власти и представители полиции призвали жителей находиться дома в течение всего дня из-за провокаций, которые готовит РФ. Все ночные службы в храмах отменили. 

С самого утра горожане пошли святить паски, но людей много не было. Некоторые священники ездили по подвалам, где прятались люди, чтобы освятить их пасхальные корзинки там. 

На утреннюю церковную службу прибыли в том числе несколько бойцов теробороны и полицейских. 

– Это действительно расжигание такой садистической злобы, которому нужно противопоставить лишь одно: то, что воспевается на Воскресенье Христово – Христос воскрес из мертвых и смертью смерть преодолел. Призвание наших воинов также в том, чтобы преодолевать смерть смертью, – прокомментировал войну Украины с Россией настоятель храма Иоана Богослова ПЦУ Виктор Маринчак.

Нацполиция продолжает работать в усиленном режиме и возле церквей, и возле кладбищ. 

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Украинская разведка, тем временем, сообщает, что РФ наращивает силы на границах в Белгородской области, которая граничит с Харьковщиной. Там зафиксировали развертывание установки Искандер в 60 км от Украины. В Харькове уже есть следы от работы Искандера по городу – воронки глубиной около 6 м. 

В ОВА вновь и вновь призывают жителей не оставлять укрытия.

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