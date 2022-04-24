Як відзначають православний Великдень українські біженці у Варшаві, розповіли журналісти авторитетного видання The Gaurdian.

Сонячним суботнім днем черга із сотень людей з плетеними кошиками, які обтягнуті українською вишивкою, оточують у кілька рядів православний собор Святої Марії Магдалини у Варшаві.

Всі вони прийшли освятити пасхальну їжу. Це дуже незвичайне видовище для тутешнього приходу, який зазвичай обслуговує лише 1 000 віруючих.

– Ми ніколи не бачили нічого подібного. Нам ніколи не доводилося благословляти поза приміщенням церкви, – зізнався 86-річний парафіяльний священик Анатолій Шидловський.

Священик з 11.00 ранку стояв біля входу в собор, намагаючись направити постійно зростаючу натовп. Він не в захваті від раптового збільшення числа парафіян своєї парафії, але розуміє: ці люди тут через війну, всі вони з України.

Але багато хто з тих, хто прийшов благословити свою їжу, барвисто розфарбовані яйця, ковбасу і традиційну пасхальну випічку, відчувають себе самотніми.

26-річна Оксана Бойчук вже два роки живе в Польщі, але ніколи не святкувала Великдень далеко від дому. Її сім’я в Херсоні, який зараз перебуває під російською окупацією, і вона вперше не розділить з ними великодній сніданок.

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– Це дуже складний час, але ми намагаємося вберегти наших дітей від цих важких переживань і просто зробити свято, – розповіла психолог з Маріуполя Катерина Шух.

До Варшави вона приїхала на самому початку війни. Тут працює в неурядовій організації, керує груповою терапією для дорослих і дітей-біженців.

Під час свого останнього заняття з малюками з Маріуполя Катерина попросила дітей намалювати і прикрасити великодніх курчат, але багато хто волів інші малюнки, що зображують російські танки і ракетні установки.

– Просто це можливість висловити свої ці почуття і те, що з ними зараз відбувається. Часто їхні батьки не можуть або не хочуть говорити про це вдома, – пояснює психолог.

Вона також розповіла, що теж сподівалася поїхати з бабусею і дідусем до церкви в суботу, але замість цього вона буде на кордоні чекати на черговий автобус з біженцями з Маріуполя. Хоча і розуміє: людей з її повністю зруйнованого міста російські нелюди можуть просто не випустити.