Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 63 день войны
Убили Убили
217 детей
Ранили Ранили
>393 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 665 взрослых
Факты / Мир

РФ не смогла подавить силы ПВО: Украина контролирует большую часть своего неба

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
РФ не смогла подавить силы ПВО: Украина контролирует большую часть своего неба

Украина сохраняет контроль над большей частью своего неба, России не удалось уничтожить украинские Военно-воздушные силы или подавить наши силы ПВО.

Поэтому Украина продолжает держать российские авиационные активы под угрозой. Об этом сообщает Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки.

Российская авиация сосредоточена на Юге и Востоке. Она оказывает поддержку сухопутным войскам РФ. В то же время у России очень ограниченный доступ с воздуха на Севере и Западе Украины, это оставляет возможность только для ударов дистанционным оружием.

— Россия продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране. Большинство российских авиаударов по Мариуполю, вероятно, наносятся неуправляемыми свободнопадающими бомбами. Это оружие снижает способность России эффективно различать цели при ударе, что увеличивает риск жертв среди гражданского населения, — добавляют в разведке.

На днях украинская разведка сообщала, что РФ не отказалась от планов применить химоружие против людей на Азовстали.

Вражеские войска планируют ракетно-бомбовые удары с ядовитыми веществами. Параллельно российские подразделения готовятся использовать аэрозоли с химоружием.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка