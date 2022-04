РФ не смогла подавить силы ПВО: Украина контролирует большую часть своего неба

Украина сохраняет контроль над большей частью своего неба, России не удалось уничтожить украинские Военно-воздушные силы или подавить наши силы ПВО.

Поэтому Украина продолжает держать российские авиационные активы под угрозой. Об этом сообщает Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки.

Российская авиация сосредоточена на Юге и Востоке. Она оказывает поддержку сухопутным войскам РФ. В то же время у России очень ограниченный доступ с воздуха на Севере и Западе Украины, это оставляет возможность только для ударов дистанционным оружием.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 27 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/yBkEQmjzoS

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/r4vIO69jIM

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 27, 2022