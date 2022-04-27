РФ не смогла подавить силы ПВО: Украина контролирует большую часть своего неба

Украина сохраняет контроль над большей частью своего неба, России не удалось уничтожить украинские Военно-воздушные силы или подавить наши силы ПВО.

Поэтому Украина продолжает держать российские авиационные активы под угрозой. Об этом сообщает Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки.

Российская авиация сосредоточена на Юге и Востоке. Она оказывает поддержку сухопутным войскам РФ. В то же время у России очень ограниченный доступ с воздуха на Севере и Западе Украины, это оставляет возможность только для ударов дистанционным оружием.

— Россия продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране. Большинство российских авиаударов по Мариуполю, вероятно, наносятся неуправляемыми свободнопадающими бомбами. Это оружие снижает способность России эффективно различать цели при ударе, что увеличивает риск жертв среди гражданского населения, — добавляют в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 27 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/yBkEQmjzoS ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/r4vIO69jIM — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 27, 2022

На днях украинская разведка сообщала, что РФ не отказалась от планов применить химоружие против людей на Азовстали.

Вражеские войска планируют ракетно-бомбовые удары с ядовитыми веществами. Параллельно российские подразделения готовятся использовать аэрозоли с химоружием.