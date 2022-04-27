РФ не змогла придушити сили ППО: Україна контролює більшу частину свого неба

Україна зберігає контроль над більшою частиною свого неба, Росії не вдалося знищити українські Військово-повітряні сили або придушити наші сили ППО.

Тому Україна продовжує тримати російські авіаційні активи під загрозою. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки.

Російська авіація зосереджена на Півдні та Сході України. Вона надає підтримку сухопутним військам РФ. Водночас Росія має дуже обмежений доступ із повітря на Півночі і Заході України, це залишає можливість тільки для ударів дистанційною зброєю.

– Росія продовжує завдавати ударів по українських військових об’єктах та логістичній інфраструктурі по всій країні. Більшість російських авіаударів по Маріуполю, ймовірно, завдаються некерованими бомбами, які вільно падають. Ця зброя знижує здатність Росії ефективно розрізняти цілі під час удару, що збільшує ризик жертв серед цивільного населення, – додають у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/yBkEQmjzoS ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/r4vIO69jIM — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 27, 2022

Днями українська розвідка повідомляла, що РФ не відмовилася від планів застосувати хімзброю проти людей на Азовсталі.

Ворожі війська планують ракетно-бомбові удари із отруйними речовинами. Паралельно російські підрозділи готуються застосовувати аерозолі з хімічною зброєю.