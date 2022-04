РФ не змогла придушити сили ППО: Україна контролює більшу частину свого неба

Україна зберігає контроль над більшою частиною свого неба, Росії не вдалося знищити українські Військово-повітряні сили або придушити наші сили ППО.

Тому Україна продовжує тримати російські авіаційні активи під загрозою. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки.

Російська авіація зосереджена на Півдні та Сході України. Вона надає підтримку сухопутним військам РФ. Водночас Росія має дуже обмежений доступ із повітря на Півночі і Заході України, це залишає можливість тільки для ударів дистанційною зброєю.

