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Факты / Мир

В Польше наших больше 3 млн: Украину из-за войны покинули свыше 5,5 млн человек

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
біженці

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 1 мая 2022 года, спасаясь от войны, Украину покинули свыше 5,5 млн человек.

При этом УВКБ ООН не учитывает украинцев, которые проживают в приграничных странах и которые периодические выезжают и возвращаются домой.

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Сообщается, что больше всего наших соотечественников выехали в страны Шенгенского соглашения (Венгрия, Польша, Словакия). Однако точных данных относительно их дальнейшего передвижения по Европе нет из-за отсутствия пограничного контроля между странами.

Статистика выехавших украинцев:

  • в Польшу — 3 056 826 человек;
  • в Румынию — 825 874 человек;
  • в Венгрию — 530 157 человек;
  • в Молдову — 447 604 человек;
  • в Словакию — 379 447 человек.

В приведенной статистике ООН пользуется также данными правительств Беларуси и России. В эти страны уехали 25 002 и 681 156 человек соответственно.

Источник: УВКБ ООН

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Фото: Depositphotos

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