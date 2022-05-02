По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 1 мая 2022 года, спасаясь от войны, Украину покинули свыше 5,5 млн человек.
При этом УВКБ ООН не учитывает украинцев, которые проживают в приграничных странах и которые периодические выезжают и возвращаются домой.
Сообщается, что больше всего наших соотечественников выехали в страны Шенгенского соглашения (Венгрия, Польша, Словакия). Однако точных данных относительно их дальнейшего передвижения по Европе нет из-за отсутствия пограничного контроля между странами.
Статистика выехавших украинцев:
- в Польшу — 3 056 826 человек;
- в Румынию — 825 874 человек;
- в Венгрию — 530 157 человек;
- в Молдову — 447 604 человек;
- в Словакию — 379 447 человек.
В приведенной статистике ООН пользуется также данными правительств Беларуси и России. В эти страны уехали 25 002 и 681 156 человек соответственно.
Источник: УВКБ ООН