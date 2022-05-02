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Факти / Світ

У Польщі наших більше 3 млн: Україну через війну покинули понад 5,5 млн осіб

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
біженці

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 1 травня 2022 року, рятуючись від війни, Україну покинули понад 5,5 млн осіб.

При цьому УВКБ ООН не враховує українців, які проживають у прикордонних країнах і які періодично виїжджають і повертаються додому.

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Повідомляється, що найбільше наших співвітчизників виїхали в країни Шенгенської угоди (Угорщина, Польща, Словаччина). Однак точних даних щодо їхнього подальшого пересування по Європі немає через відсутність прикордонного контролю між країнами.

Статистика українців, які виїхали:

  • до Польщі – 3 056 826 осіб;
  • до Румунії – 825 874 осіб;
  • в Угорщину – 530 157 осіб;
  • у Молдову – 447 604 осіб;
  • до Словаччини – 379 447 осіб.

У наведеній статистиці ООН користується також даними урядів Білорусі та Росії. У ці країни виїхали 25 002 і 681 156 осіб відповідно.

Джерело: УВКБ ООН

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Фото: Depositphotos

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