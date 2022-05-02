За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 1 травня 2022 року, рятуючись від війни, Україну покинули понад 5,5 млн осіб.

При цьому УВКБ ООН не враховує українців, які проживають у прикордонних країнах і які періодично виїжджають і повертаються додому.

Повідомляється, що найбільше наших співвітчизників виїхали в країни Шенгенської угоди (Угорщина, Польща, Словаччина). Однак точних даних щодо їхнього подальшого пересування по Європі немає через відсутність прикордонного контролю між країнами.

Статистика українців, які виїхали:

до Польщі – 3 056 826 осіб;

до Румунії – 825 874 осіб;

в Угорщину – 530 157 осіб;

у Молдову – 447 604 осіб;

до Словаччини – 379 447 осіб.

У наведеній статистиці ООН користується також даними урядів Білорусі та Росії. У ці країни виїхали 25 002 і 681 156 осіб відповідно.

Джерело: УВКБ ООН