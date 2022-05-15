Ниинисте рассказал, что удивило его в разговоре с Путиным о вступлении Финляндии в НАТО

Президент России Владимир Путин был “спокоен и хладнокровен”, когда Финляндия сообщила ему о своем решении подать заявку на членство в НАТО.

Об этом президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил в комментарии CNN.

Он отметил, что хотя и не верит, что Россия может напасть на Финляндию сейчас или в будущем, однако “разделенный политический ландшафт Европы и мира не оставляет места неприсоединившимся”.

Информируя Россию о решении Финляндии подать заявку на членство в НАТО, Ниинисте сказал, что удивлен спокойной реакцией президента Владимира Путина.

– На самом деле сюрпризом было то, что он воспринял это так спокойно. Но в политике безопасности, особенно в разговоре с Россией, вы должны иметь в виду, что то, что он сказал, не означает, что вы не должны все время быть начеку. Но пока кажется, что немедленных проблем не предвидится, – отметил президент Финляндии.

Ниинисте также сказал, что, хотя он был “удивлен” комментариями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, он “не обеспокоен” тем, что Турция блокирует членство Финляндии в НАТО.

– Я считаю, что будет еще много дискуссий, и я не очень беспокоюсь об этом, – сказал он CNN.

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