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Факты / Мир

Финляндию и Швецию постараются взять в НАТО всего за несколько недель

Анастасия Гевко, редактор ленты
НАТО

Во время встречи в Берлине в воскресенье, 15 мая, многие союзники поддержали вступление Швеции и Финляндии в Альянс. Ожидается, что процесс их принятия может продлиться всего несколько недель. 

Так, по данным SBS, союзники подчеркнули необходимость быстрой ратификации заявок Швеции и Финляндии на членство, хотя это обычно занимает до года.

– Германия подготовила все, чтобы ускорить ратификацию, – заявила журналистам министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Она добавила, что на субботнем ужине министры договорились, что импульс не должен быть потерян.

– Мы должны сделать так, чтобы дать им гарантии безопасности, не должно быть переходного периода, серой зоны, где их статус неясен, – отметила она.

Имеется ввиду период ратификации, в течение которого страны Северной Европы еще не будут защищены Статьей 5 НАТО, которая гарантирует, что нападение на одного союзника является нападением на всех.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли повторила комментарии Бербок, добавив, что надеется, что ратификацию можно будет провести “в течение нескольких недель”.

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Источник: SBS News

Фото: Depositphotos

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