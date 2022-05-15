Нііністьо розповів, що здивувало його у розмові з Путіним про вступ Фінляндії до НАТО

Президент Росії Володимир Путін був “спокійним і холоднокровним”, коли Фінляндія повідомила йому про своє рішення подати заявку на членство в НАТО.

Про це президент Фінляндії Саулі Ніїністе повідомив у коментарі CNN.

Він зазначив, що хоч і не вірить, що Росія може напасти на Фінляндію зараз чи в майбутньому, проте “розділений політичний ландшафт Європи та світу не залишає місця тим, хто не приєднався”.

Інформуючи Росію про рішення Фінляндії подати заявку на членство в НАТО, Нііністе сказав, що здивований спокійною реакцією президента Володимира Путіна.

– Насправді сюрпризом було те, що він сприйняв це так спокійно. Але в безпеці, особливо в розмові з Росією, ви повинні мати на увазі, що те, що він сказав, не означає, що ви не повинні весь час бути напоготові. Але поки що здається, що негайних проблем не передбачається, – зазначив президент Фінляндії.

Нііністе також сказав, що хоча він був “здивований” коментарями президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, він “не стурбований” тим, що Туреччина блокує членство Фінляндії в НАТО.

– Я вважаю, що буде ще багато дискусій, і я не дуже турбуюсь про це, – сказав він CNN.

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