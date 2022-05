Активистка ворвалась на красную дорожку Каннского фестиваля в знак протеста против изнасилований российской армией в Украине.

Об этом пишет издание Jezebel со ссылкой на коллектив французских феминисток SCUM.

Так, практически полностью обнаженная активистка с надписью “STOP RAPING US” (“Прекратите насиловать нас”) и украинским флагом на груди ворвалась на красную дорожку 75-го ежегодного Каннского кинофестиваля в пятницу.

Коллектив SCUM заявил о том, что активистка с акцией, которая состоялась перед мировой премьерой фильма режиссера Джорджа Миллера Три тысячи лет тоски, причастна к их организации.

Протест женщины происходил против сексуальных пыток и изнасилований, как оружия войны России в Украине. Помимо украинского флага на груди, у активистки были нарисованы красные отпечатки рук на животе, в районе таза и на нижнем белье.

В заявлении также говорится, что активистки из SCUM понимают, что “бездействие Европы и остального мира перед лицом насилия сутенеров и российских солдат является формой соучастия”.

Перед премьерой фильма режиссера Миллера охрана накинула на активистку плащ и оттащила ее с красной дорожки.

В коротком ролике, снятом на ковровой дорожке, можно увидеть и услышать, как активисты выкрикивают свое послание.

On the Cannes red carpet for George Miller’s new movie, the woman in front of me stripped off all her clothes (covered in body paint) and fell to her knees screaming in front of photographers. Cannes authorities rushed over, covered her in a coat, & blocked my camera from filming pic.twitter.com/JFdWlwVMEw

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 20, 2022