Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

Активистка ворвалась на красную дорожку Канн с призывом против изнасилований в Украине

Илья Нежигай, редактор ленты
Каннський кінофестиваль

Активистка ворвалась на красную дорожку Каннского фестиваля в знак протеста против изнасилований российской армией в Украине.

Об этом пишет издание Jezebel со ссылкой на коллектив французских феминисток SCUM.

Так, практически полностью обнаженная активистка с надписью “STOP RAPING US” (“Прекратите насиловать нас”) и украинским флагом на груди ворвалась на красную дорожку 75-го ежегодного Каннского кинофестиваля в пятницу.

Сейчас смотрят

Коллектив SCUM заявил о том, что активистка с акцией, которая состоялась перед мировой премьерой фильма режиссера Джорджа Миллера Три тысячи лет тоски, причастна к их организации.

Протест женщины происходил против сексуальных пыток и изнасилований, как оружия войны России в Украине. Помимо украинского флага на груди, у активистки были нарисованы красные отпечатки рук на животе, в районе таза и на нижнем белье.

— Женщины — первые жертвы войны, которую ведут мужчины и для мужчин. Мы напоминаем, что военное сводничество и военное изнасилование, которые являются частью российской воли к уничтожению украинского народа, являются преступлениями против человечности. Изнасилование женщин не должно быть для солдат способом опорочить врага, — говорится в заявлении SCUM, поступившем в редакцию Jezebel.

В заявлении также говорится, что активистки из SCUM понимают, что “бездействие Европы и остального мира перед лицом насилия сутенеров и российских солдат является формой соучастия”.

— Мы напоминаем, что в войне, как и в мире, ни одна женщина не продается, ни одна женщина не насилуется, ни один мужчина не имеет права колонизировать и коммерциализировать наши тела, — добавляется в заявлении.

Перед премьерой фильма режиссера Миллера охрана накинула на активистку плащ и оттащила ее с красной дорожки.

В коротком ролике, снятом на ковровой дорожке, можно увидеть и услышать, как активисты выкрикивают свое послание.

Издание Variety отмечает, что для того, чтобы пробраться активистке на ковровую дорожку, требовалось пройти многочисленные проверки безопасности, поскольку место проведения мероприятия — театр Lumiere во Дворце Канн охраняется особенно хорошо.

— Охранники располагаются за пределами ковровой дорожки на станциях, где посетителям необходимо пройти через металлоискатель. Как только посетитель проходит через этот пункт проверки, он встречает еще больше охранников в начале ковровой дорожки, которые указывают ему, когда можно войти в театр, — объясняет издание, которое также отмечает, что сама красная дорожка окружена охраной.

Ранее украинские журналисты смогли установить личности российского солдата и его жены, которая призывала насиловать украинок.

Фото: Ruthy ACE, AFP

Источники: Variety, Jezebel 

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка