Май, 21 в 1:31

Активистка ворвалась на красную дорожку Каннского фестиваля в знак протеста против изнасилований российской армией в Украине.

Об этом пишет издание Jezebel со ссылкой на коллектив французских феминисток SCUM.

Так, практически полностью обнаженная активистка с надписью “STOP RAPING US” (“Прекратите насиловать нас”) и украинским флагом на груди ворвалась на красную дорожку 75-го ежегодного Каннского кинофестиваля в пятницу.

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Коллектив SCUM заявил о том, что активистка с акцией, которая состоялась перед мировой премьерой фильма режиссера Джорджа Миллера Три тысячи лет тоски, причастна к их организации.

???? Le fait du jour :

Une femme, torse nu peint aux couleurs du drapeau ukrainien avec la mention en anglais “arrêtez de nous violer” et une culotte rouge sang, a fait irruption sur le tapis rouge du 75e Festival de Cannes #AFP 3/4 pic.twitter.com/g9wjjE4Kng — Agence France-Presse (@afpfr) May 20, 2022

A protester found her way to the Cannes red carpet

She’s passing the message STOP RAPING US #CannesFilmFestival #CannesRedCarpet #Cannes22 #protest pic.twitter.com/fg5NT0ttlu — Ruthy ACE (@ruthy_ace) May 20, 2022

Протест женщины происходил против сексуальных пыток и изнасилований, как оружия войны России в Украине. Помимо украинского флага на груди, у активистки были нарисованы красные отпечатки рук на животе, в районе таза и на нижнем белье.

— Женщины — первые жертвы войны, которую ведут мужчины и для мужчин. Мы напоминаем, что военное сводничество и военное изнасилование, которые являются частью российской воли к уничтожению украинского народа, являются преступлениями против человечности. Изнасилование женщин не должно быть для солдат способом опорочить врага, — говорится в заявлении SCUM, поступившем в редакцию Jezebel.

В заявлении также говорится, что активистки из SCUM понимают, что “бездействие Европы и остального мира перед лицом насилия сутенеров и российских солдат является формой соучастия”.

— Мы напоминаем, что в войне, как и в мире, ни одна женщина не продается, ни одна женщина не насилуется, ни один мужчина не имеет права колонизировать и коммерциализировать наши тела, — добавляется в заявлении.

Перед премьерой фильма режиссера Миллера охрана накинула на активистку плащ и оттащила ее с красной дорожки.

В коротком ролике, снятом на ковровой дорожке, можно увидеть и услышать, как активисты выкрикивают свое послание.

On the Cannes red carpet for George Miller’s new movie, the woman in front of me stripped off all her clothes (covered in body paint) and fell to her knees screaming in front of photographers. Cannes authorities rushed over, covered her in a coat, & blocked my camera from filming pic.twitter.com/JFdWlwVMEw — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 20, 2022

Издание Variety отмечает, что для того, чтобы пробраться активистке на ковровую дорожку, требовалось пройти многочисленные проверки безопасности, поскольку место проведения мероприятия — театр Lumiere во Дворце Канн охраняется особенно хорошо.

— Охранники располагаются за пределами ковровой дорожки на станциях, где посетителям необходимо пройти через металлоискатель. Как только посетитель проходит через этот пункт проверки, он встречает еще больше охранников в начале ковровой дорожки, которые указывают ему, когда можно войти в театр, — объясняет издание, которое также отмечает, что сама красная дорожка окружена охраной.

Ранее украинские журналисты смогли установить личности российского солдата и его жены, которая призывала насиловать украинок.

Фото: Ruthy ACE, AFP

Источники: Variety, Jezebel