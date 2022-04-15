Раскрыты личности солдата РФ и его жены, призывавшей насиловать украинок

Удалось раскрыть личности супругов, которые обсуждали изнасилование украинских женщин. 12 апреля СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с супругой. Во время разговора она говорит благоверному, мол, можешь “насиловать украинских баб”, однако чтобы ей об этом не рассказывал.

Журналисты Схем и Радио Свобода установили, что разговор состоялся между 27-летним Романом Быковским и его женой Ольгой. Оба родом из Орловской области РФ. Быковский в последнее время проживал в аннексированном Крыму, а затем пошел с войной в Херсонскую область.

Журналисты благодаря источникам в правоохранительных органах получили телефонные номера супругов. Это помогло их идентифицировать.

Согласно информации в соцсетях, Быковский, по меньшей мере, до 2016 года служил в войсках нацгвардии РФ. В 2016 году Ольга опубликовала фотографию с мужем в военной форме, подписав Дождалась.

В 2017 году у пары родился ребенок.

Впоследствии Быковский переехал в оккупированный Крым, где продолжил заниматься военным делом. Журналистам удалось разыскать объявление на Авито. Из него следует, что пара перебралась в Феодосию ориентировочно в 2018 году. Там Ольга, которая рекомендует насиловать женщин, предлагала услуги по уходу за детьми.

Также из Феодосии часто постила фото и мать Романа.

Кроме того, можно сказать, что его семья до самой войны точно проживала в оккупированном Крыму. 19 января 2022 года Ольга жаловалась в комментариях, что не смогла попасть на прием к местному косметологу в Феодосии, а 13 февраля отозвалась на призыв помочь деньгами на операцию собаке, сбитой машиной в центре этого города.

Журналистам удалось установить, что Быковский заключил контракт с Министерством обороны РФ не позже февраля 2018 года.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team выяснила, где служил Быковский – по эмблеме на шевроне. Это 108-й гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий ордена Красной Звезды полк (108 дшп).

Роман Быковский пошел служить десантником, участвовал в оккупации Крыма, куда он через четыре года перевез собственную семью. А впоследствии – в 2022 году – пошел воевать в соседнюю Херсонскую область.