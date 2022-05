Активістка увірвалася на червону доріжку Каннського фестивалю на знак протесту проти зґвалтувань російською армією в Україні.

Про це пише видання Jezebel із посиланням на колектив французьких феміністок SCUM.

Так, практично повністю оголена активістка з написом “STOP RAPING US” (“Припиніть ґвалтувати нас”) та українським прапором на грудях увірвалася на червону доріжку 75-го щорічного Каннського кінофестивалю у п’ятницю.

Колектив SCUM заявив про те, що активістка з акцією, яка відбулася перед світовою прем’єрою фільму режисера Джорджа Міллера Три тисячі років туги причетна до їх організації.

Протест жінки відбувався проти сексуальних тортур та зґвалтувань як зброї війни Росії в Україні. Крім українського прапора на грудях, активістка мала намальовані червоні відбитки рук на животі, в районі тазу та на спідній білизні.

У заяві також йдеться, що активістки зі SCUM розуміють, що “бездіяльність Європи та решти світу перед лицем насильства сутенерів та російських солдатів є формою співучасті”.

Перед прем’єрою фільму режисера Міллера охорона накинула на активістку плащ та відтягла її із червоної доріжки.

У короткому ролику, знятому на килимовій доріжці, можна побачити та почути, як активісти вигукують своє послання.

On the Cannes red carpet for George Miller’s new movie, the woman in front of me stripped off all her clothes (covered in body paint) and fell to her knees screaming in front of photographers. Cannes authorities rushed over, covered her in a coat, & blocked my camera from filming pic.twitter.com/JFdWlwVMEw

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 20, 2022