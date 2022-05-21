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Активістка увірвалася на червону доріжку Каннського фестивалю на знак протесту проти зґвалтувань російською армією в Україні.

Про це пише видання Jezebel із посиланням на колектив французьких феміністок SCUM.

Так, практично повністю оголена активістка з написом “STOP RAPING US” (“Припиніть ґвалтувати нас”) та українським прапором на грудях увірвалася на червону доріжку 75-го щорічного Каннського кінофестивалю у п’ятницю.

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Колектив SCUM заявив про те, що активістка з акцією, яка відбулася перед світовою прем’єрою фільму режисера Джорджа Міллера Три тисячі років туги причетна до їх організації.

???? Le fait du jour :

Une femme, torse nu peint aux couleurs du drapeau ukrainien avec la mention en anglais “arrêtez de nous violer” et une culotte rouge sang, a fait irruption sur le tapis rouge du 75e Festival de Cannes #AFP 3/4 pic.twitter.com/g9wjjE4Kng — Agence France-Presse (@afpfr) May 20, 2022

A protester found her way to the Cannes red carpet

She’s passing the message STOP RAPING US #CannesFilmFestival #CannesRedCarpet #Cannes22 #protest pic.twitter.com/fg5NT0ttlu — Ruthy ACE (@ruthy_ace) May 20, 2022

Протест жінки відбувався проти сексуальних тортур та зґвалтувань як зброї війни Росії в Україні. Крім українського прапора на грудях, активістка мала намальовані червоні відбитки рук на животі, в районі тазу та на спідній білизні.

– Жінки – перші жертви війни, яку ведуть чоловіки і для чоловіків. Ми нагадуємо, що військове зведення та військове зґвалтування, які є частиною російської волі до знищення українського народу, є злочинами проти людяності. Згвалтування жінок не повинно бути для солдатів способом зганьбити ворога, – йдеться в заяві SCUM, що надійшла до редакції Jezebel.

У заяві також йдеться, що активістки зі SCUM розуміють, що “бездіяльність Європи та решти світу перед лицем насильства сутенерів та російських солдатів є формою співучасті”.

– Ми нагадуємо, що у війні, як і у світі, жодна жінка не продається, жодна жінка не гвалтується, жоден чоловік не має права колонізувати та комерціалізувати наші тіла, – додається у заяві.

Перед прем’єрою фільму режисера Міллера охорона накинула на активістку плащ та відтягла її із червоної доріжки.

У короткому ролику, знятому на килимовій доріжці, можна побачити та почути, як активісти вигукують своє послання.

On the Cannes red carpet for George Miller’s new movie, the woman in front of me stripped off all her clothes (covered in body paint) and fell to her knees screaming in front of photographers. Cannes authorities rushed over, covered her in a coat, & blocked my camera from filming pic.twitter.com/JFdWlwVMEw — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 20, 2022

Видання Variety зазначає, що для того, щоб пробратися активістці на килимову доріжку, потрібно було пройти численні перевірки безпеки, оскільки місце проведення заходу – театр Lumiere у Палаці Канн охороняється особливо добре.

– Охоронці розташовані за межами килимової доріжки на станціях, де відвідувачам необхідно пройти через металошукач. Як тільки відвідувач проходить через цей пункт перевірки, він зустрічає ще більше охоронців на початку килимової доріжки, які вказують йому, коли можна увійти до театру, – пояснює видання, яке також зазначає, що найчервоніша доріжка оточена охороною.

Раніше українські журналісти змогли встановити особи російського солдата та його дружини, яка закликала ґвалтувати українок.

Фото: Ruthy ACE, AFP

Джерела: Variety, Jezebel