Май, 23 в 14:36

На президента России Владимира Путина было покушение после начала полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, к покушению на Путина могли быть причастны представители Кавказа.

— На Путина были покушения. На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место. Это около двух месяцев назад было. Еще раз говорю, оно было неудачным. Огласки никакой об этом событии нет, но это имело место, — сказал он.

Ранее Кирилл Буданов также сообщал, что Путин неизлечимо болен. Одна из болезней – это онкология. По словам Буданова, диагноз Путина в Кремле знают, поэтому процесс подготовки к смене власти в РФ уже запущен.

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Кроме этого, Кирилл Буданов отмечал, что, согласно данным разведки, переломный момент в полномасштабной войне с Россией может наступить уже в конце лета 2022 года.