Травень, 23 в 14:36

На президента Росії Володимира Путіна був замах після початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, до замаху на Путіна могли бути причетні представники Кавказу.

– На Путіна були замахи. На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце. Це приблизно два місяці тому було. Ще раз кажу, він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це мало місце, – розвовів він.

Раніше Кирило Буданов також повідомляв, що Путін невиліковно хворий. Одна з хвороб – це онкологія. За словами Буданова, діагноз Путіна в Кремлі знають, тому процес підготовки до зміни влади в РФ вже запущено.

Зараз дивляться

Крім цього, Кирило Буданов зазначав, що, згідно з даними розвідки, переломний момент у повномасштабній війні з Росією може настати вже наприкінці літа 2022 року.