Июнь, 06 в 10:45

Более 50 депутатов от Консервативной партии призывают объявить вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Вопрос вынесен на голосование в парламент.

Как сообщает BBC, депутат парламента сэр Грэм Брэди сообщил, что голосование состоится 6 июня между 18.00 и 20.00 (по киевскому времени, это между 20.00 и 22.00). Детали еще уточняются.

Ожидается, что голоса будут подсчитаны сразу после голосования. По информации британских СМИ, Борис Джонсон приветствует возможность объясниться перед соратниками по Консервативной партии, главой которой он является. Как сообщает его пресс-служба, он считает это шансом положить конец многомесячным пересудам и разрешить правительству двигаться дальше.

Сейчас смотрят

Вотум недоверия предусматривает, что парламент (в основном нижняя палата) путем голосования выражает свое недовольство определенными действиями, законопроектом правительства или отдельным министром.

Если британский парламент объявит вотум недоверия Джонсону, ему придется сложить полномочия премьер-министра. Но чтобы это произошло, свои голоса должны дать как минимум 180 его однопартийцев – большинство членов фракции.

Если голосов для отставки Джонсона будет недостаточно, новый вотум недоверия ему не смогут объявить в течение года.

Почему Джонсону хотят объявить вотум недоверия

Все потому, что 31 января чиновник британского правительства Сью Грей обнародовала свой доклад о светских мероприятиях, которые проходили в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса.

12-страничный отчет ясно дает понять, что некоторые мероприятия на Даунинг-стрит, проходившие во время локдаунов, были недопустимы.

Доклад с нетерпением ждали консерваторы, которые и собрали подписи для проведения голосования, и оппозиция.

Со своей стороны Борис Джонсон извинился в парламенте за участие в многолюдной вечеринке во время карантина и заявил, что не намерен уходить в отставку до окончания расследования полиции.