В Британии опубликовали доклад о вечеринках Джонсона

Высокопоставленная чиновница британского правительства Сью Грей обнародовала свой доклад о светских мероприятиях, которые проходили в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит в разгар пандемии.

Доклада с нетерпением ждали консерваторы и оппозиция, ведь от его выводов может зависеть дальнейшее политическое будущее Джонсона.

12-страничный отчет ясно дает понять, что некоторые мероприятия на Даунинг-стрит, проходившие во время локдаунов, были недопустимы, в то время как другие — вышли за пределы разумного. Использование сада резиденции премьера на Даунинг-стрит для сборов без четкого разрешения было неуместным, говорится в документе:

В докладе призывают сделать необходимые выводы, не дожидаясь окончания полицейского расследования, начатого на прошлой неделе. Также проводится расследование относительно случившегося не только в правительственных зданиях, являющихся лабиринтом с несколькими комнатами, но и собрание в частной квартире.

Авторы доклада удалили из него часть своих выводов, чтобы не вмешиваться в отдельное расследование полицией событий.

Джонсон ознакомился с докладом. Выступая в Палате общин он получил шквал критики и обвинений от лейбористов в нарушении нравственных норм. Они заявили, что премьер “потерял доверие британской общественности” и должен уйти.

Джонсон извинился в парламенте за участие в многолюдной вечеринке во время карантина и заявил, что не намерен уходить в отставку до окончания расследования полиции.

NEW: Downing Street staff and Boris Johnson pictured drinking wine in the No 10 garden last May when the rest of the country was limited to meeting just one other person socially outdoors.

Via @guardian https://t.co/Am9Z0qUxo1 pic.twitter.com/T7VTL2nSwh

— Paul Brand (@PaulBrandITV) December 19, 2021