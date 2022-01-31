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В Британии опубликовали доклад о вечеринках Джонсона

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Борис Джонсон

Высокопоставленная чиновница британского правительства Сью Грей обнародовала свой доклад о светских мероприятиях, которые проходили в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит в разгар пандемии.

Доклада с нетерпением ждали консерваторы и оппозиция, ведь от его выводов может зависеть дальнейшее политическое будущее Джонсона.

12-страничный отчет ясно дает понять, что некоторые мероприятия на Даунинг-стрит, проходившие во время локдаунов, были недопустимы, в то время как другие — вышли за пределы разумного. Использование сада резиденции премьера на Даунинг-стрит для сборов без четкого разрешения было неуместным, говорится в документе:

— На фоне пандемии, когда правительство просило граждан соблюдать ограничения, некоторые действия, связанные с этим собранием, трудно оправдать. По крайней мере, некоторые из рассматриваемых собраний являются серьезным пренебрежением не только высокими стандартами, но и ожиданиями от правительства, — говорится в докладе.

В докладе призывают сделать необходимые выводы, не дожидаясь окончания полицейского расследования, начатого на прошлой неделе. Также проводится расследование относительно случившегося не только в правительственных зданиях, являющихся лабиринтом с несколькими комнатами, но и собрание в частной квартире.

Авторы доклада удалили из него часть своих выводов, чтобы не вмешиваться в отдельное расследование полицией событий.

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Джонсон ознакомился с докладом. Выступая в Палате общин он получил шквал критики и обвинений от лейбористов в нарушении нравственных норм. Они заявили, что премьер “потерял доверие британской общественности” и должен уйти.

Джонсон извинился в парламенте за участие в многолюдной вечеринке во время карантина и заявил, что не намерен уходить в отставку до окончания расследования полиции.

Сью Грей, в отличие от Джонсона и других политиков, — кадровая чиновница, второй постоянный секретарь аппарата правительства.

Джонсон поручил ей провести расследование обвинений в нарушении нравственных норм членами правительства в связи с вечеринками на Даунинг-стрит. Все они касаются разных периодов 2020 года, когда в Британии вводились и отменялись антиковидные локдауны разной степени строгости.

По данным британских СМИ, во время локдауна на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок с участием Джонсона, что грубо нарушало карантинные правила. Поэтому оппозиция требовала отставки Джонсона.

Источники: BBC, NYT

Фото: Depositphotos

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