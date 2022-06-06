Июнь, 06 в 15:30

Украинская армия получит от Швеции противокорабельные ракетные системы малой дальности RBS-17.

Об этом сообщили министр обороны и министр финансов Швеции, которые отметили, что именно этот тип вооружения был специальным запросом украинского правительства.

— Правительство Швеции предложило передать Украине дополнительное оборонное вооружение, в частности ракетную систему Robot 17 (RBS-17), — сообщили в пресс-службе.

Также Украине будут переданы автоматические винтовки AG 90, боеприпасы к ним и 5 тыс. легких противотанковых пусковых установок.

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По информации издания Militaryleak, RBS 17 (Robotsystem 17) – это шведский вариант ракеты класса воздух-земля AGM-114C Hellfire. Она была адаптирована для противокорабельной роли и может запускаться с кораблей ВМС или наземного огневого поста.

RBS-17 используется подразделениями шведской амфибийной бригады, чтобы усложнить проникновение противника на корабли или в порты шведского архипелага.

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Ракеты могут эффективно использоваться против надводных целей противника при десантировании. Кроме того, Ракеты RBS-17 могут заполнить пробел для поражения противника в упор, поскольку ракеты Harpoon и Neptune не могут поразить корабль на столь близком расстоянии из-за ограничения минимальной дальности.

Источник: Правительство Швеции