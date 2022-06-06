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Факти / Світ

Швеція поставить Україні протикорабельні ракетні системи RBS-17

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Швеція поставить Україні протикорабельні ракетні системи RBS-17

Українська армія отримає від Швеції протикорабельні ракетні системи малої дальності RBS-17.

Про це повідомили міністр оборони та міністр фінансів Швеції, які зазначили, що саме цей тип озброєння був спеціальним запитом українського уряду.

– Уряд Швеції запропонував передати Україні додаткове оборонне озброєння, зокрема ракетну систему Robot 17 (RBS-17), – повідомили у пресслужбі.

Також Україні передадуть автоматичні гвинтівки AG 90, боєприпаси до них та 5 тис. легких протитанкових пускових установок.

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За інформацією видання Militaryleak, RBS 17 (Robotsystem 17) – це шведський варіант ракети класу повітря-земля AGM-114C Hellfire. Вона була адаптована для протикорабельної ролі і може запускатися з кораблів ВМС або наземного вогневого посту.

RBS-17 використовується підрозділами шведської амфібійної бригади, щоб ускладнити проникнення противника на кораблі або в порти шведського архіпелагу.

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Ракети можуть ефективно використовуватися проти надводних цілей противника при десантуванні. Крім того, ракети RBS-17 можуть заповнити прогалину для ураження супротивника в упор, оскільки ракети Harpoon і Neptune не можуть вразити корабель на такій близькій відстані через обмеження мінімальної дальності.

Джерело: Уряд Швеції

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