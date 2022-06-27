Червень, 27 в 19:18

Уряд Молдови робить усе можливе, щоб не дозволити Придністров’ю загрожувати Україні та Молдові.

Про це на пресконференції у Києві заявила президент Молдови Мая Санду. Вона зазначила, що представники влади ретельно відстежують всі події в Придністров’ї, жодних загроз вони наразі не бачать.

– Ми робимо все, що можемо, щоб не дати змоги цьому сепаратистському регіону становити загрозу Україні та Молдові. Україна та Молдова мають підтримувати регулярний діалог із питань безпеки, які впливають на наші держави. Ми погодилися працювати разом, щоб підтримувати стабільність та уникнути провокацій, які мають на меті дестабілізувати обстановку, – сказала Санду.

Зазначимо, що у понеділок, 27 червня, президент Молдови Мая Санду прибула з робочим візитом до Києва.

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На зустрічі із Володимиром Зеленським вони обговорили протистояння російському вторгненню в Україну, питання українського транзиту територією Молдови та енергетичну співпрацю.

Крім цього, Санду відвідала Бородянку, Бучу, Ірпінь, які постраждали внаслідок окупації російськими військами.