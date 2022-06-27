Червень, 27 в 11:58

Президент Молдови Мая Санду прибула з робочим візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба президента Молдови. Санду відвідає Бородянку, Бучу, Ірпінь і зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

– Президент Республіки Молдова Мая Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві. Протягом дня глава держави відвідає Бородянку, Бучу й Ірпінь, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, – зазначили у пресслужбі.

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Нагадаємо, що 22 червня президенти Молдови та України обговорили телефоном засідання Європейської Ради, на якому Молдові та Україні було надано статус кандидатів у ЄС. Після цього ЗМІ повідомили про плани Санду відвідати Київ.