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Факти / Україна

Відвідає Бучу та Ірпінь: до Києва прибула президент Молдови Мая Санду

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Мая Санду

Президент Молдови Мая Санду прибула з робочим візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба президента Молдови. Санду відвідає Бородянку, Бучу, Ірпінь і зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

– Президент Республіки Молдова Мая Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві. Протягом дня глава держави відвідає Бородянку, Бучу й Ірпінь, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, – зазначили у пресслужбі.

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Нагадаємо, що 22 червня президенти Молдови та України обговорили телефоном засідання Європейської Ради, на якому Молдові та Україні було надано статус кандидатів у ЄС. Після цього ЗМІ повідомили про плани Санду відвідати Київ.

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