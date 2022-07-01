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Факты / Мир

В Беларуси снова продлили военные учения

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
білорусь білоруський
Фото: Depositphotos

Военные учения вооруженных сил Беларуси продлили как минимум до 9 июля. Об этом сообщает белорусская мониторинговая группа Беларускі Гаюн, ссылаясь на график их проведения.

В целом продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:

  • Борисовский (227-й) до 09.07;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;
  • Гожский (под Гродно) до 08.07;
  • Брестский до 09.07;
  • Репище (Осиповичи) до 08.07;
  • Марьина Горка до 09.07;
  • Лосвидо (под Витебском) до 09.07;
  • Неман (под Березовкой) до 08.07;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;
  • Чепелево (под Слонимом) до 08.07;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;
  • Заслоново (под Лепелем) до 09.07.

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Также Беларускі Гаюн пишет, что несмотря на продление учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям.

Единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, это на возможности обороняться. Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования.

Накануне военный эксперт Александр Мусиенко уже говорил, что наступление со стороны Беларуси в ближайшие дни маловероятно.

По его словам, на сегодняшний день Беларусь проводит разного рода маневры и пытается держать в напряжении ситуацию.

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