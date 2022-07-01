Июль, 01 в 14:10

Военные учения вооруженных сил Беларуси продлили как минимум до 9 июля. Об этом сообщает белорусская мониторинговая группа Беларускі Гаюн, ссылаясь на график их проведения.

В целом продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:

Борисовский (227-й) до 09.07;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;

Гожский (под Гродно) до 08.07;

Брестский до 09.07;

Репище (Осиповичи) до 08.07;

Марьина Горка до 09.07;

Лосвидо (под Витебском) до 09.07;

Неман (под Березовкой) до 08.07;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;

Чепелево (под Слонимом) до 08.07;

Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;

Заслоново (под Лепелем) до 09.07.

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Также Беларускі Гаюн пишет, что несмотря на продление учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям.

Единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, это на возможности обороняться. Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования.

Накануне военный эксперт Александр Мусиенко уже говорил, что наступление со стороны Беларуси в ближайшие дни маловероятно.

По его словам, на сегодняшний день Беларусь проводит разного рода маневры и пытается держать в напряжении ситуацию.