В Беларуси снова продлили военные учения
Военные учения вооруженных сил Беларуси продлили как минимум до 9 июля. Об этом сообщает белорусская мониторинговая группа Беларускі Гаюн, ссылаясь на график их проведения.
В целом продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:
- Борисовский (227-й) до 09.07;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;
- Гожский (под Гродно) до 08.07;
- Брестский до 09.07;
- Репище (Осиповичи) до 08.07;
- Марьина Горка до 09.07;
- Лосвидо (под Витебском) до 09.07;
- Неман (под Березовкой) до 08.07;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;
- Чепелево (под Слонимом) до 08.07;
- Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;
- Заслоново (под Лепелем) до 09.07.
Также Беларускі Гаюн пишет, что несмотря на продление учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям.
Единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, это на возможности обороняться. Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования.
Накануне военный эксперт Александр Мусиенко уже говорил, что наступление со стороны Беларуси в ближайшие дни маловероятно.
По его словам, на сегодняшний день Беларусь проводит разного рода маневры и пытается держать в напряжении ситуацию.