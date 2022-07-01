У Білорусі знову продовжили військові навчання
Військові навчання збройних сил Білорусі продовжили щонайменше до 9 липня. Про це повідомляє білоруська моніторингова група Беларускі Гаюн, посилаючись на графік їхнього проведення.
Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:
- Борисовський (227) – до 09.07;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) – до 09.07;
- Гозький (під Гродно) – до 08.07;
- Брестський – до 09.07;
- Ріпище (Осиповичі) – до 08.07;
- Мар’їна Гірка – до 09.07;
- Лосвідо (під Вітебськом) – до 09.07;
- Неман (під Березівкою) – до 08.07;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) – 08.07;
- Чепелево (під Слонімом) – до 08.07;
- Доманово (під Івацевичами) – до 08.07;
- Стрільбище під Старими Дорогами – до 08.07;
- Заслонове (під Лепелем) – до 09.07.
Також Беларускі Гаюн пише, що, попри продовження тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій.
Єдине, на чому така підготовка позитивно далася взнаки, це на можливості оборонятися. Також можна відзначити прогрес у навичках пілотування.
Напередодні військовий експерт Олександр Мусієнко вже говорив, що наступ з боку Білорусі найближчими днями маловірогідний.
За його словами, на сьогодні Білорусь проводить різного роду маневри і намагається тримати в напруженні ситуацію.