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Факти / Світ

У Білорусі знову продовжили військові навчання

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
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білорусь білоруський
Фото: Depositphotos

Військові навчання збройних сил Білорусі продовжили щонайменше до 9 липня. Про це повідомляє білоруська моніторингова група Беларускі Гаюн, посилаючись на графік їхнього проведення.

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

  • Борисовський (227) – до 09.07;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) – до 09.07;
  • Гозький (під Гродно) – до 08.07;
  • Брестський – до 09.07;
  • Ріпище (Осиповичі) – до 08.07;
  • Мар’їна Гірка – до 09.07;
  • Лосвідо (під Вітебськом) – до 09.07;
  • Неман (під Березівкою) – до 08.07;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) – 08.07;
  • Чепелево (під Слонімом) – до 08.07;
  • Доманово (під Івацевичами) – до 08.07;
  • Стрільбище під Старими Дорогами – до 08.07;
  • Заслонове (під Лепелем) – до 09.07.

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Також Беларускі Гаюн пише, що, попри продовження тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій.

Єдине, на чому така підготовка позитивно далася взнаки, це на можливості оборонятися. Також можна відзначити прогрес у навичках пілотування.

Напередодні військовий експерт Олександр Мусієнко вже говорив, що наступ з боку Білорусі найближчими днями маловірогідний.

За його словами, на сьогодні Білорусь проводить різного роду маневри і намагається тримати в напруженні ситуацію.

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