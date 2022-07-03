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Французское информагентство AFP стало жертвой пропаганды РФ, Кремль аплодирует — МИД

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Французское информагентство AFP стало жертвой пропаганды РФ, Кремль аплодирует — МИД
Фото: Генштаб ВСУ

Агентство AFP стало жертвой российской пропаганды. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Так он прокомментировал публикацию AFP, где журналисты написали – “украинские сепаратисты заявили, что окружили Лисичанск”.

– AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиющее называет российскую армию вторжения “украинскими сепаратистами”, представляя войну России против Украины как внутренний конфликт — Кремль аплодирует. Что дальше – “украинские сепаратисты” запускают крылатые ракеты из Каспия? – написал представитель МИД в Twitter.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 3 июля российские оккупанты пытаются закрепиться на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки Луганской области.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что на улицах Лисичанска продолжаются ожесточенные бои, но город не окружен.

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