Французское информагентство AFP стало жертвой пропаганды РФ, Кремль аплодирует — МИД

Июль, 03 в 12:24

Агентство AFP стало жертвой российской пропаганды. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Так он прокомментировал публикацию AFP, где журналисты написали – “украинские сепаратисты заявили, что окружили Лисичанск”.

– AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиющее называет российскую армию вторжения “украинскими сепаратистами”, представляя войну России против Украины как внутренний конфликт — Кремль аплодирует. Что дальше – “украинские сепаратисты” запускают крылатые ракеты из Каспия? – написал представитель МИД в Twitter.

#BREAKING @AFP became a victim of Russian propaganda. It egregiously calls Russia’s invading army “Ukraine separatists”, presenting Russia’s war against Ukraine as an internal conflict — Kremlin is cheering. What next — “Ukraine separatists” fire cruise missiles from the Caspian? https://t.co/5kk0fO6LVn Сейчас смотрят — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 3, 2022

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 3 июля российские оккупанты пытаются закрепиться на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки Луганской области.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что на улицах Лисичанска продолжаются ожесточенные бои, но город не окружен.