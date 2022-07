Французское информагентство AFP стало жертвой пропаганды РФ, Кремль аплодирует — МИД

Агентство AFP стало жертвой российской пропаганды. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Так он прокомментировал публикацию AFP, где журналисты написали – “украинские сепаратисты заявили, что окружили Лисичанск”.

#BREAKING @AFP became a victim of Russian propaganda. It egregiously calls Russia’s invading army “Ukraine separatists”, presenting Russia’s war against Ukraine as an internal conflict — Kremlin is cheering. What next — “Ukraine separatists” fire cruise missiles from the Caspian? https://t.co/5kk0fO6LVn

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 3, 2022