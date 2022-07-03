РФ пытается закрепиться в районе Лисичанска и Верхнекаменки – Генштаб ВСУ
3 июля российские военные сосредотачивают основные усилия на Донецком направлении.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ныне оккупанты пытаются закрепиться на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки Луганской области.
– Оккупанты, наверное, бросили все силы на Лисичанск. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой.
Если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания, – отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, сейчас в Луганской области российские военные оснащены значительным количеством оружия, даже несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами.
– Россияне несут значительные потери, но упорно продвигаются, – отмечает Сергей Гайдай.
Пытались на протяжении суток россияне вести наступление близ Белогоровки.
– Однако, не добившись успеха, вынуждены были отойти, – добавляют в Генштабе ВСУ.
Неоднократно безуспешно пыталась армия РФ штурмовать район недалеко от Мазановки на Славянском направлении.
Но и здесь, получив отпор от ВСУ, оккупантам пришлось отойти.
Успешно отразили вражеский штурм украинские военные и недалеко от Прудянки на Харьковском направлении.
Продолжаются бои в районе Спорного на Бахмутском направлении, где российские военные пытаются вести наступление.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ, Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай