Июль, 03 в 7:43

3 июля российские военные сосредотачивают основные усилия на Донецком направлении.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ныне оккупанты пытаются закрепиться на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки Луганской области.

– Оккупанты, наверное, бросили все силы на Лисичанск. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания, – отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас в Луганской области российские военные оснащены значительным количеством оружия, даже несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами.

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– Россияне несут значительные потери, но упорно продвигаются, – отмечает Сергей Гайдай.

РФ пытается закрепиться в районе Лисичанска и Верхнекаменки – Генштаб ВСУ / 6 фотографий

Пытались на протяжении суток россияне вести наступление близ Белогоровки.

– Однако, не добившись успеха, вынуждены были отойти, – добавляют в Генштабе ВСУ.

Неоднократно безуспешно пыталась армия РФ штурмовать район недалеко от Мазановки на Славянском направлении.

Но и здесь, получив отпор от ВСУ, оккупантам пришлось отойти.

Успешно отразили вражеский штурм украинские военные и недалеко от Прудянки на Харьковском направлении.

Продолжаются бои в районе Спорного на Бахмутском направлении, где российские военные пытаются вести наступление.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ, Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай