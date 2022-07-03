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Факты / Украина

Лисичанск не окружен, в городе продолжаются ожесточенные уличные бои — Жданов

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Обстріл Лисичанська

На улицах Лисичанска в Луганской области продолжаются ожесточенные бои, однако город не окружен российскими оккупантами.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона Freedom.

– Лисичанск на окружен. Это подтвердил Генеральный штаб ВСУ. В городе продолжаются уличные бои, – отметил он.

Жданов рассказал, что в некоторых окрестностях города противник смог продвинуться вглубь Лисичанска.

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Он подчеркнул, если это будет целесообразно, возникнет опасность или угроза окружения — ВСУ выведут войска из города.

— Мы можем покинуть Лисичанск, но там есть еще населенные пункты, такие как Северск, которые являются Луганской областью, — добавил эксперт.

Кроме того, потеря Луганской области даст политические преференции РФ. Но в военном плане – это не станет катастрофой для Украины.

– Если сохранить Вооруженные силы, Украина сможет потом вернуть свои территории, – говорит он.

Жданов подчеркнул, что для Украины крайне важна быстрая поставка оружия от партнеров, чтобы иметь возможность дать отпор российским захватчикам.

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По данным Генштаба ВСУ, ныне оккупанты пытаются закрепиться на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки Луганской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Гайдай 

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