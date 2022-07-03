Июль, 03 в 11:09

На улицах Лисичанска в Луганской области продолжаются ожесточенные бои, однако город не окружен российскими оккупантами.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона Freedom.

– Лисичанск на окружен. Это подтвердил Генеральный штаб ВСУ. В городе продолжаются уличные бои, – отметил он.

Жданов рассказал, что в некоторых окрестностях города противник смог продвинуться вглубь Лисичанска.

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Он подчеркнул, если это будет целесообразно, возникнет опасность или угроза окружения — ВСУ выведут войска из города.

— Мы можем покинуть Лисичанск, но там есть еще населенные пункты, такие как Северск, которые являются Луганской областью, — добавил эксперт.

Кроме того, потеря Луганской области даст политические преференции РФ. Но в военном плане – это не станет катастрофой для Украины.

– Если сохранить Вооруженные силы, Украина сможет потом вернуть свои территории, – говорит он.

Жданов подчеркнул, что для Украины крайне важна быстрая поставка оружия от партнеров, чтобы иметь возможность дать отпор российским захватчикам.

По данным Генштаба ВСУ, ныне оккупанты пытаются закрепиться на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки Луганской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Гайдай