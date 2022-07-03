Французька інформагенція AFP стала жертвою пропаганди РФ, Кремль аплодує – МЗС

Липень, 03 в 12:24

Агентство AFP стало жертвою російської пропаганди. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Так він прокоментував публікацію AFP, де журналісти написали – “українські сепаратисти заявили, що оточили Лисичанськ”.

– AFP стало жертвою російської пропаганди. Воно кричуще називає російську армію вторгнення “українськими сепаратистами”, представляючи війну Росії проти України як внутрішній конфлікт – Кремль аплодує. Що далі – “українські сепаратисти “запускають крилаті ракети з Каспію? – написав речник МЗС у Twitter.

#BREAKING @AFP became a victim of Russian propaganda. It egregiously calls Russia’s invading army “Ukraine separatists”, presenting Russia’s war against Ukraine as an internal conflict – Kremlin is cheering. What next – “Ukraine separatists” fire cruise missiles from the Caspian? https://t.co/5kk0fO6LVn Зараз дивляться — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 3, 2022

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 3 липня російські окупанти намагаються закріпитися на позиціях у районі Лисичанська та Верхньокам’янки Луганської області.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що на вулицях Лисичанська тривають запеклі бої, але місто не оточене.