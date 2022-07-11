Відсутність вибору: чому поляки грають в нелегальне казино

Липень, 11 в 20:23

Легалізація азартних ігор в Польщі почалась у 2009 році.

Протягом восьми років гравці могли грати в десятках онлайн-казино в інтернеті, але після 2017 року все дуже змінилося — уряд встановив монополію на цей бізнес і дозволили використовувати тільки одне державне казино.

Всі інші були визнані нелегальними і відправлені в чорний список.

Зараз дивляться

Такий підхід не влаштував жодну зі сторін – гравці залишилися незадоволені відсутністю вибору, а міжнародні бренди, що працюють по всій Європі, були змушені покинути польський ринок.

У чорний список потрапляють усі казино, які приймають польських гравців — на сьогоднішній день в цьому реєстрі більше 15 тис. сайтів, і з кожним днем їх кількість тільки зростає.

Однак через недосконалість правил, деякі оператори навіть не знають про те, що потрапили в такий список.

Згідно з новим законодавством, оператор вноситься в чорний список і зобов’язаний розмістити на головній сторінці інформацію, що казино працює без ліцензії, а також на неї накладені санкції Мінфіну.

Подати апеляцію можна протягом 30 днів, але суть в тому, що державний регулятор не зобов’язаний повідомляти оператора про внесення його до реєстру.

Якщо за 30 днів апеляція не подала, плашка не повішена, і робота сайту триває, казино можуть отримати штраф до €58,000.

Причому під нього можуть потрапити не тільки оператор, але і інтернет-провайдер, який не заблокував домен.

Відсутність вибору – поштовх у бік сірого ринку

Конкуренція завжди добре позначається як на споживачах, так і гравцях. Тому забороняючи полякам грати в інших казино, влада штовхає їх на злочин — ставки в неліцензійних клубах.

Зрозуміло, що далеко не всі оператори слухняно йдуть з польського ринку. Азартні заклади, які зареєстровані в офшорах найчастіше просто ігнорують подібні заяви Мінфіну і продовжують працювати, даючи гравцям те, чого ті хочуть.

Що пропонує єдине польське казино

Якщо розглянути єдине польське казино ближче, то питання – чому гравці вибирають нелегальні контори. В асортименті ігрових автоматів всього десять провайдерів, які дають не більше 600 варіантів слотів.

Крім того, що це мізерно мало, серед розробників немає найпопулярніших брендів: NetEnt, Microgaming, Pragmatic Play, Relax Gaming, Yggdrasil і ряду інших.

Сьогодні навіть посереднє онлайн казино дає своїм гравцям мінімальні асортимент 2,5-3 тис. ігрових автоматів. А золотою серединою вважається 4,5 – 5 тис.

Тому ні про які круті новинки, які виходять майже щотижня тут не може бути й мови.

Аналогічна ситуація складається зі столами з живими дилерами. Монополісти не пустили жодної студії і вирішили покластися на власні прямі трансляції.

Тому гравці мають два види рулетки, дві варіації блекджека і один стіл Casino Hold’em.

Зрозуміло, що діапазон ставок, якість трансляції, бонусна складова повністю відсутні. А сьогодні цей вид азартних розваг неймовірно затребуваний – користувачі годинами грають в блекджек, перебираючи столи з різними дилерами.

До плюсу можна віднести наявність VIP-програми, але її розмиті умови і доступ по параметру “будьте активними” мало влаштовує гравців, які хочуть використовувати свій час з максимальною користю.

Чому поляки не бояться грати в нелегальних казино

Більшість онлайн казино, де проводять свій час польські гравці є нелегальним тільки з боку держави.

Якщо розглядати їх без прив’язки до країни, то вони мають ліцензію, що дозволяє працювати в більшості країн, сертифікований RNG і ліцензійні слоти, професійних співробітників і набагато більш вигідні умови.

Тому вони є абсолютно безпечними для гравців. Адже навіть якщо такий оператор захоче легально працювати в Польщі, у нього нічого не вийде.

Звичайно, є й інша сторона медалі – подібні заклади порушують польські закони, а разом з ними і гравці, які роблять там ставки.

Але особливо вибирати не доводиться – або йти проти правил, або грати в нудному казино без популярних слотів і столів з живими дилерами.

Яка перспектива у польського ринку

Останній звіт, який можна взяти до уваги Мінфін випускав у 2019 році.

Тоді значно посилилися податкові зобов’язання для букмекерів і казино, і згідно публікації, це викликало сплеск нелегальних букмекерів — їх частка на ринку склала 51%.

Даних про казино немає, але нескладно здогадатися, що в них буде аналогічна ситуація.

Тому поки не зміняться правила ліцензування і не спроститься податкове навантаження, сірий ринок продовжить розвиватися і забирати у монополії і без того невелику аудиторію.

Переконатися в цьому дуже просто — в минулому році ОТАІ подали Петицію до Мінфіну про зниження податкового навантаження до 10%. Влада відповіла безкомпромісною відмовою.

Тому поки польський ринок азартних ігор залишається в жалюгідному становищі, але все може змінитися в будь-який день.