Июль, 12 в 13:00

Совет ЕС утвердил предложение Европейской комиссии о выделении Украине €1 млрд первого транша новой макрофинансовой помощи.

В документе говорится, что вместе с чрезвычайной макрофинансовой помощью в размере €1,2 млрд, которую выделили ранее, общая макрофинансовая поддержка ЕС для Украины с начала войны теперь составляет €2,2 млрд.

Ожидается, что в ближайшие месяцы она еще больше вырастет. Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.

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— Продолжение материальной и финансовой помощи – не вариант, а наша обязанность. Поэтому я очень рад, что мы ускорили решение о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Это даст Украине необходимые средства для покрытия неотложных потребностей и обеспечения работы критической инфраструктуры, — заявил министр финансов Чехии Збинек Станюра, которая сейчас председательствует в ЕС.

Напомним, 1 июля Европейская комиссия предложила новый пакет макрофинансовой помощи для Украины на сумму €1 млрд.

Это первая часть исключительного пакета помощи в размере до €9 млрд, который объявила комиссия в мае и одобрил Европейский Совет в рамках саммита 23-24 июня.

Источник: Совет ЕС