Рада ЄС підтримала виділення €1 млрд допомоги для України

Липень, 12 в 13:00

Рада ЄС затвердила пропозицію Європейської комісії про виділення Україні €1 млрд першого траншу нової макрофінансової допомоги.

У документі йдеться, що разом із надзвичайною макрофінансовою допомогою у розмірі €1,2 млрд, яку виділили раніше, загальна макрофінансова підтримка ЄС для України з початку війни тепер сягає €2,2 млрд.

Очікується, що найближчими місяцями вона ще більше зросте. Ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС в гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку.

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– Продовження матеріальної та фінансової допомоги – не варіант, а наш обов’язок. Тому я дуже радий, що ми прискорили рішення щодо надання макрофінансової допомоги у розмірі €1 млрд. Це дасть Україні необхідні засоби для покриття невідкладних потреб та забезпечення роботи критичної інфраструктури, – заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра, яка зараз головує в ЄС.

Нагадаємо, 1 липня Європейська комісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на суму €1 млрд.

Це перша частина виняткового пакету допомоги у розмірі до €9 млрд, який оголосила комісія у травні та схвалила Європейська Рада у межах саміту 23-24 червня.

Джерело: Рада ЄС