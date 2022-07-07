Украина до конца года получит еще около $20 млрд помощи – Шмыгаль

Июль, 07 в 20:40

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина может рассчитывать до конца года еще примерно на $20 млрд помощи со стороны международных партнеров.

– У нас есть понимание, что до конца года у нас будет еще ориентировочно около $20 млрд помощи и поддержки от наших партнеров, – сказал он в интервью ведущему общенационального марафона на ICTV Вадиму Карпьяку.

По его словам, на конференции в швейцарском Лугано подписаны договоренностей с партнерами о $26,7 млрд, из которых часть Украина уже получила.

Полную версию интервью можно посмотреть на YouTube-канале Фактов ICTV.

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Подводя итоги конференции в Лугано (Швейцария), Денис Шмыгаль также сообщил, что были десятки договоренностей о выделении средств.

В частности, речь идет о выделении более $1,9 млрд. Кроме того, есть предварительные договоренности на сумму свыше $1 млрд.