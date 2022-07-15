Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти РФ з забороною купівлі золота

Липень, 15 в 16:17

У п’ятницю, 15 липня, Єврокомісія запропонувала сьомий пакет санкцій проти Росії. В нього, серед іншого, увійшла заборона на купівлю золота у росіян.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЄК.

– Європейська комісія сьогодні ухвалила спільну (з Комісією високого представника) пропозицію про новий пакет заходів для підтримки та підвищення ефективності шести широкомасштабних та безпрецедентних пакетів санкцій ЄС проти Росії, – йдеться у поясненні до документу.

Як уточнюється, сьомий пакет підтверджує тверду позицію Комісії із захисту продовольчої безпеки у всьому світі.

Зараз дивляться

– Жорстока війна Росії проти України не слабшає. Тому сьогодні ми пропонуємо посилити наші жорсткі санкції ЄС проти Кремля, ефективніше застосовувати їх та продовжити до січня 2023 року. Москва має продовжувати платити високу ціну за свою агресію, – сказала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Тим часом верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель уточнив, що новий пакет відображає скоординований підхід до санкцій з міжнародними партнерами, включаючи G7.

– На додаток до цих заходів я також надам Раді пропозиції щодо включення до списків більшої кількості фізичних та юридичних осіб із заморожуванням активів та обмеженням можливості пересування, – сказав Боррель.

Сьомий пакет санкцій проти РФ: деталі

У цей пакет входить нова заборона імпорту російського золота.

Водночас Європа хоче посилити контроль за експортом подвійного призначення та передових технологій.

Також цей пакет має посилити узгодження санкцій ЄС із санкціями партнерів щодо G7.

Крім того, стануть жорсткішими вимоги до звітності, що має допомогти посилити заморожування російських активів у ЄС.

Єврокомісія наголошує, що санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією. Крім того, у тексті уточнюється точний обсяг деяких фінансових та економічних санкцій.

І, нарешті, пропонується продовжити чинні санкції ЄС на шість місяців, до наступного перегляду наприкінці січня 2023 року.

Тепер цей пакет обговорюватимуть держави-члени у Європейській Раді.