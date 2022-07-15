Июль, 15 в 0:08

По оценкам энергетического регулятора Германии, ежемесячные счета за отопление в ФРГ могут утроиться в следующем году из-за значительного сокращения импорта российского газа.

– Для тех, кто сейчас получает счета за отопление, платежи уже удваиваются — и это без учета войны в Украине. С 2023 года клиенты должны быть готовы к тому, что счета вырастут как минимум втрое, – заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер немецкому новостному агентству RND.

По его словам, рыночные цены в некоторых случаях выросли в семь раз. Он призвал жителей делать финансовые резервы, чтобы быть готовыми к этому.

– Это не затронет всех потребителей сразу или полностью, но в какой-то момент за это придется заплатить. Вот почему сейчас имеет смысл экономить больше, – отметил Мюллер.

Он добавил, что более высокие затраты на закупки можно покрыть за счет субсидий газовым компаниям или путем перекладывания расходов на потребителей, предлагая государственную помощь тем, кто не может платить по повышенным ценам.

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Отметим, что Германия сильно зависит от импорта газа из России, поставки которого сократились после того, как Кремль приказал своим войскам начать полномасштабную войну с Украиной.

Тем не менее, Мюллер сказал, что частные домохозяйства будут защищены во время энергетического кризиса в соответствии с немецким и европейским законодательством.

– Даже при самом худшем сценарии Германия продолжит получать газ из Норвегии и с терминалов в Бельгии и Голландии, а вскоре и напрямую с терминалов на побережье Германии, – подчеркнул он.

Тем временем в Минэкономики Германии утверждают, что несмотря на то, что экономика страны до этого момента выдерживала последствия российской войны, есть серьезные опасения по поводу того, какое дальнейшее влияние окажет сокращение поставок российского газа в ближайшие месяцы.