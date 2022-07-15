Липень, 15 в 0:08

За оцінками енергетичного регулятора Німеччини, щомісячні рахунки за опалення у ФРН можуть потроїтися наступного року через значне скорочення імпорту російського газу.

– Для тих, хто зараз отримує рахунки за опалення, платежі вже подвоюються і це без урахування війни в Україні. З 2023 року клієнти повинні бути готові до того, що рахунки зростуть щонайменше втричі, – заявив глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер німецькому агентству новин RND.

За його словами, ринкові ціни в деяких випадках зросли у сім разів. Він закликав мешканців робити фінансові резерви, щоб бути готовими до цього.

– Це не торкнеться всіх споживачів відразу чи повністю, але в якийсь момент за це доведеться заплатити. Ось чому зараз є сенс економити більше, – зазначив Мюллер.

Він додав, що вищі витрати на закупівлі можна покрити за рахунок субсидій газовим компаніям або шляхом перекладання витрат на споживачів, пропонуючи державну допомогу тим, хто не може платити за підвищеними цінами.

Зараз дивляться

Зазначимо, що Німеччина дуже залежить від імпорту газу з Росії, постачання якого скоротилося після того, як Кремль наказав своїм військам розпочати повномасштабну війну з Україною.

Тим не менш, Мюллер сказав, що приватні домогосподарства будуть захищені під час енергетичної кризи відповідно до німецького та європейського законодавства.

– Навіть за найгіршого сценарію Німеччина продовжить отримувати газ з Норвегії та з терміналів у Бельгії та Голландії, а незабаром і безпосередньо з терміналів на узбережжі Німеччини, – наголосив він.

Тим часом у Мінекономіки Німеччини стверджують, що незважаючи на те, що економіка країни досі витримувала наслідки російської війни, є серйозні побоювання з приводу того, який подальший вплив матиме скорочення постачання російського газу найближчими місяцями.