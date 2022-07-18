Боррель жестко ответил Орбану на заявление об “ошибочных” санкциях против РФ
Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней безопасности и политике Жозеп Боррель заявил, что ограничительные меры Европейского Союза против Российской Федерации не являлись ошибкой и прекращение их применения не предусматривается.
Об этом он сказал во время брифинга в Брюсселе 18 июля.
Высокий представитель добавил, что министры сегодня обсудят улучшение процесса реализации ранее введенных шести пакетов санкций против России.
Он отметил, что лично представил новые санкционные предложения совместно с Европейской комиссией.
– Самое важное – это запрет на российское золото, но также, чтобы убедиться, что санкции эффективны. Потому что происходят большие дебаты о том, эффективны ли санкции. Влияют ли санкции больше на нас, чем на Россию? Некоторые европейские лидеры говорят, что санкции были ошибкой. Я не думаю, что они были ошибкой. Это то, что мы должны сделать и продолжим делать, – заявил Жозеп Боррель.
По его словам, некоторые люди говорят, что запрет на нефть увеличил ее цену, однако нужно смотреть на динамику цен – они начали уменьшаться.
Кроме того, заявил Боррель, Россия уже использует энергоносители как оружие против ЕС путем уменьшения поставок объемов газа.
– Мы не собираемся останавливать поддержку Украины и останавливать применение санкций против России. Безусловно, существует риск поставки энергоносителей – все это знают. Но не сегодня и не на следующий день. Европейская комиссия и Совет ЕС подготовят планы для того, чтобы быть в состоянии встретить любую возможную ситуацию, – резюмировал Боррель.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 июля заявил, что Европейский Союз “выстрелил себе в легкие” из-за якобы “непродуманных” экономических санкций против России.
Он добавил, что если ЕС не отменит санкции, это якобы разрушит европейскую экономику.
Источник: ЕС