Боррель жорстко відповів Орбану на заяву про “помилкові” санкції проти РФ

Липень, 18 в 14:31

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки політики Жозеп Боррель заявив, що обмежувальні заходи Європейського Союзу проти Російської Федерації не були помилкою, і припинення їх застосування не передбачається.

Про це він сказав під час брифінгу в Брюсселі 18 липня.

Високий представник додав, що міністри сьогодні обговорять покращення процесу реалізації раніше введених шести пакетів санкцій проти Росії.

Зараз дивляться

Він зазначив, що особисто подав нові санкційні пропозиції спільно з Європейською комісією.

– Найважливіше – це заборона на російське золото, але також щоб переконатися, що санкції ефективні. Тому що відбуваються великі дебати про те, чи ефективні санкції. Чи санкції впливають більше на нас, ніж на Росію? Деякі європейські лідери стверджують, що санкції були помилкою. Я не вважаю, що вони були помилкою. Це те, що ми маємо зробити і продовжимо робити, – заявив Жозеп Боррель.

За його словами, деякі люди кажуть, що заборона на нафту збільшила її ціну, проте треба дивитися на динаміку цін – вони почали зменшуватись.

Крім того, заявив Боррель, Росія вже використовує енергоносії як зброю проти ЄС шляхом зменшення постачання обсягів газу.

– Ми не збираємося зупиняти підтримку України та зупиняти застосування санкцій проти Росії. Безумовно, існує ризик щодо постачання енергоносіїв – усі це знають. Але не сьогодні і не наступного дня. Європейська комісія та Рада ЄС підготують плани для того, щоб мати можливість зустріти будь-яку можливу ситуацію, – резюмував Боррель.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 15 липня заявив, що Європейський Союз “вистрілив собі у легені” через нібито “непродумані” економічні санкції проти Росії.

Він додав, що якщо ЄС не скасує санкції, це нібито зруйнує європейську економіку.

Джерело: ЄС