Июль, 21 в 19:24

Российская армия не уничтожила ни одну ракетную систему HIMARS, которую Украина получила от западных партнеров.

Об этом заявил глава Комитета начальников штабов США Марк Милли. Он отметил, что кроме HIMARS от США, Украина получает дальнобойную артиллерию и от других стран, например, от Великобритании.

— На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное, — сказал он.

Генерал добавил, что украинцы очень эффективно используют системы HIMARS в борьбе с российской армией.

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— В украинцев есть замечательные артиллеристы, как их назвали бы британцы, они очень-очень эффективны, — сказал Марк Милли.

Также он отметил, что сейчас у ВСУ есть огневой эшелон от глубокого до ближнего боя. Для дальней дистанции используются HIMARS дополнительно к гаубицам М777, для средней – М109, для ближней – артиллерия калибра 105-мм и минометы.

Ранее стало известно, что Великобритания объявила крупнейший пакет военной помощи с начала войны.

В ближайшие недели Украине поставят десятки артиллерийских орудий, сотни беспилотников и еще сотни единиц противотанкового оружия.