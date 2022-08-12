Иран готовится передать России сотни беспилотников — Госдеп США

Август, 12 в 7:29

США располагают информацией, что Иран готовится передать РФ несколько сотен боевых БПЛА. Вашингтон в свою очередь подчеркнул, что любые виды транзакций купли-продажи оружия с участием Ирана или России запрещены.

Соединенные Штаты применяют все доступные инструменты для ограничения торговли Ираном подобными технологиями.

Об этом заявил в четверг во время телефонного брифинга первый заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател.

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– По нашим оценкам, официальная российская делегация недавно присутствовала на демонстрации боевых иранских БПЛА. Мы можем подтвердить, что в последние несколько недель официальные представители России проводили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотников, — отметил представитель Госдепа.

Накануне CNN со ссылкой на представителей администрации США сообщили о фактах тренировки российских специалистов на БПЛА в Иране.