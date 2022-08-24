Август, 23 в 23:25

В среду, 24 августа, США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около $3 млрд.

Об этом со ссылкой на неназванных американский чиновников пишет Associated Press.

В издании отметили, что по словам чиновников, пакет связан с тем, что война России против Украины затягивается, а потому помощь США в области безопасности переходит в долгосрочную кампанию.

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Агентство отметило, что деньги пойдут на финансирование контрактов на беспилотники, оружие и другое оборудование, которое может не появиться на фронте в течение года или двух.

Сообщается, что в общий пакет могут внести изменения, однако они вряд ли будут значительными.

По словам собеседников агентства, в отличие от большинства предыдущих пакетов, которые сосредотачивались на более неотложных потребностях Киева в вооружении, новый направлен в первую очередь на то, чтобы помочь Украине обеспечить ее средне- и долгосрочную оборонную позицию.

Также он должен “уверить украинских чиновников, что Соединенные Штаты планируют продолжать свою поддержку, несмотря на повседневные действия конфликта”.

В CNN также написали о новом пакете и отметили, что он подпадает под действие Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и будет включать в себя средства противовоздушной обороны Запада, большое количество боеприпасов, а также обучение и техническое обслуживание.

Поскольку этот пакет является частью USAI, он не будет взят из существующих запасов США. Вместо этого это будут контракты с производителями оружия.