Август, 31 в 7:25

Во вторник, 30 августа, стало известно о смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

На смерть последнего лидера СССР отреагировали мировые политики и известные личности.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на смерть Михаила Горбачева.

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– Михаил Горбачев был лидером, которому доверяли и уважали. Он сыграл решающую роль в прекращении Холодной войны и падении железного занавеса. Это открыло путь в свободную Европу. Это наследие мы не забудем, – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Заявление президента США Джо Байден опубликовали на сайте Белого дома.

– Когда он пришел к власти, Холодная война продолжалась почти 40 лет, а коммунизм еще дольше, что имело разрушительные последствия. Немногие высокопоставленные советские чиновники имели смелость признать, что все нужно изменить. Как член Сенатского комитета по международным отношениям, я видел, как он делал это и многое другое, — сказал Джо Байден.

Свои соболезнования выразил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

– Мне грустно слышать о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя Холодную войну до мирного завершения. Во времена агрессии Путина в Украине его неутомимая преданность открытию советского общества остается примером для всех нас, – сказал Борис Джонсон.

Также появилась реакция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

– Михаил Горбачев был уникальным государственным деятелем, изменившим ход истории. Мир потерял сильного мирового лидера, преданного многостороннего лидера и неутомимого борца за мир. Я глубоко расстроен его смертью, – подчеркнул Антониу Гутерриш.

Министр иностранных дел и претендент на должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс также выразила свою реакцию на известие о смерти Михаила Горбачева.