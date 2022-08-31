Серпень, 31 в 7:25

У вівторок, 30 серпня, стало відомо про смерть колишнього президента СРСР Михайла Горбачова.

Як на смерть останнього лідера СРСР відреагували світові політики та відомі особистості.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на смерть Михайла Горбачова.

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– Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли й поважали. Він відіграв вирішальну роль у припиненні Холодної війни та падінні залізної завіси. Це відкрило шлях до вільної Європи. Цей спадок ми не забудемо, – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Заяву Президента США Джо Байден опублікували на сайті Білого дому.

– Коли він прийшов до влади, Холодна війна тривала майже 40 років, а комунізм – ще довше, що мало руйнівні наслідки. Небагато високопоставлених радянських чиновників мали сміливість визнати, що все потрібно змінити. Як член Сенатського комітету з міжнародних відносин я бачив, як він робив це та багато іншого, – сказав Джо Байден.

Свої співчуття висловив і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

– Мені сумно чути про смерть Горбачова. Я завжди захоплювався мужністю та чесністю, які він продемонстрував, довівши Холодну війну до мирного завершення. У часи агресії Путіна в Україні його невтомна відданість відкриттю радянського суспільства залишається прикладом для всіх нас, – сказав Борис Джонсон.

Також з’явилась реакція генерального Секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

– Михайло Горбачов був унікальним державним діячем, який змінив хід історії. Світ втратив могутнього світового лідера, відданого багатостороннього лідера та невтомного борця за мир. Я глибоко засмучений його смертю, – наголосив Антоніу Гутерреш.

Міністр закордонних справ та претендент на посаду прем’єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс також висловила свою реакцію на звістку про смерть Михайла Горбачова.