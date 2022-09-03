Сентябрь, 03 в 20:48

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщает, что наблюдает усиление военной активности в районе белорусского города Брест. В частности, туда завозят C-300, Грады и САУ.

Как уточняется, это связано с проведением запланированных учений на полигоне Брестский 38-й ОДШБр, которые продлены до 11 сентября.

По данным группы, с конца августа в район Бреста подвозят как машины снабжения (различные грузовики, водовозы, полевые кухни), так и более серьезное вооружение.

Сейчас смотрят

Также только за последние несколько дней в приграничные с Украиной районы Брестской области перебросили:

ЗРК С-300 – 2 единицы;

Т-72 – минимум 6 единиц;

БМП – 5 единиц;

Гаубицы – 4 единицы;

РСЗО Град – более 17 единиц;

САУ 2С5 Гиацинт-С – 2 единицы;

1В12 – 3 единицы;

БТР/БРДМ – 23 единицы;

РЛС – 1 единица.