В Беларуси фиксируют усиление военной активности на границе с Украиной
Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщает, что наблюдает усиление военной активности в районе белорусского города Брест. В частности, туда завозят C-300, Грады и САУ.
Как уточняется, это связано с проведением запланированных учений на полигоне Брестский 38-й ОДШБр, которые продлены до 11 сентября.
По данным группы, с конца августа в район Бреста подвозят как машины снабжения (различные грузовики, водовозы, полевые кухни), так и более серьезное вооружение.
Также только за последние несколько дней в приграничные с Украиной районы Брестской области перебросили:
- ЗРК С-300 – 2 единицы;
- Т-72 – минимум 6 единиц;
- БМП – 5 единиц;
- Гаубицы – 4 единицы;
- РСЗО Град – более 17 единиц;
- САУ 2С5 Гиацинт-С – 2 единицы;
- 1В12 – 3 единицы;
- БТР/БРДМ – 23 единицы;
- РЛС – 1 единица.
– То, что мы видим, безусловно, является усилением, в том числе и путем возврата части техники после учений в РФ. Текущее усиление также связано с проведением учений, и такое число войск недостаточно для агрессии против Украины. Вероятно, стягивание дополнительной техники в приграничные районы может являться очередной попыткой наращивания напряжения, – сказано в сообщении.