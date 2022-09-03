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Факты / Мир

В Беларуси фиксируют усиление военной активности на границе с Украиной

Анастасия Гевко, редактор ленты
білоруські військові
Фото: Depositphotos

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщает, что наблюдает усиление военной активности в районе белорусского города Брест. В частности, туда завозят C-300, Грады и САУ.

Как уточняется, это связано с проведением запланированных учений на полигоне Брестский 38-й ОДШБр, которые продлены до 11 сентября.

По данным группы, с конца августа в район Бреста подвозят как машины снабжения (различные грузовики, водовозы, полевые кухни), так и более серьезное вооружение.

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Также только за последние несколько дней в приграничные с Украиной районы Брестской области перебросили:

  • ЗРК С-300 – 2 единицы;
  • Т-72 – минимум 6 единиц;
  • БМП – 5 единиц;
  • Гаубицы – 4 единицы;
  • РСЗО Град – более 17 единиц;
  • САУ 2С5 Гиацинт-С – 2 единицы;
  • 1В12 – 3 единицы;
  • БТР/БРДМ – 23 единицы; 
  • РЛС – 1 единица. 

– То, что мы видим, безусловно, является усилением, в том числе и путем возврата части техники после учений в РФ. Текущее усиление также связано с проведением учений, и такое число войск недостаточно для агрессии против Украины. Вероятно, стягивание дополнительной техники в приграничные районы может являться очередной попыткой наращивания напряжения, – сказано в сообщении.

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