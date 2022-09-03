У Білорусі фіксують посилення військової активності на кордоні з Україною
Моніторингова група Беларускі Гаюн повідомляє, що спостерігає посилення військової активності в районі білоруського міста Брест. Зокрема, туди завозять C-300, Гради та САУ.
Як уточнюється, це пов’язано із проведенням запланованих навчань на полігоні Брестський 38-й ОДШБр, які продовжено до 11 вересня.
За даними групи, з кінця серпня до району Бреста підвозять як машини постачання (різні вантажівки, водовози, польові кухні), так і серйозніше озброєння.
Також лише за останні кілька днів до прикордонних з Україною районів Брестської області перекинули:
- ЗРК С-300 – 2 одиниці;
- Т-72 – мінімум 6 одиниць;
- БМП – 5 одиниць;
- Гаубиці – 4 одиниці;
- РСЗВ Град – понад 17 одиниць;
- САУ 2С5 Гіацинт-С – 2 одиниці;
- 1В12 – 3 одиниці;
- БТР/БРДМ – 23 одиниці;
- РЛЗ – 1 одиниця.
– Те, що ми бачимо, безумовно, є посиленням, у тому числі шляхом повернення частини техніки після навчань у РФ. Поточне посилення також пов’язане з проведенням навчань, і така кількість військ є недостатньою для агресії проти України. Ймовірно, стягування додаткової техніки до прикордонних районів може бути черговою спробою нарощування напруги, – йдеться у повідомленні.