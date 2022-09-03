Вересень, 03 в 20:48

Моніторингова група Беларускі Гаюн повідомляє, що спостерігає посилення військової активності в районі білоруського міста Брест. Зокрема, туди завозять C-300, Гради та САУ.

Як уточнюється, це пов’язано із проведенням запланованих навчань на полігоні Брестський 38-й ОДШБр, які продовжено до 11 вересня.

За даними групи, з кінця серпня до району Бреста підвозять як машини постачання (різні вантажівки, водовози, польові кухні), так і серйозніше озброєння.

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Також лише за останні кілька днів до прикордонних з Україною районів Брестської області перекинули:

ЗРК С-300 – 2 одиниці;

Т-72 – мінімум 6 одиниць;

БМП – 5 одиниць;

Гаубиці – 4 одиниці;

РСЗВ Град – понад 17 одиниць;

САУ 2С5 Гіацинт-С – 2 одиниці;

1В12 – 3 одиниці;

БТР/БРДМ – 23 одиниці;

РЛЗ – 1 одиниця.