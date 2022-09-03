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Факти / Світ

У Білорусі фіксують посилення військової активності на кордоні з Україною

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
білоруські військові
Фото: Depositphotos

Моніторингова група Беларускі  Гаюн повідомляє, що спостерігає посилення військової активності в районі білоруського міста Брест. Зокрема, туди завозять C-300, Гради та САУ.

Як уточнюється, це пов’язано із проведенням запланованих навчань на полігоні Брестський 38-й ОДШБр, які продовжено до 11 вересня.

За даними групи, з кінця серпня до району Бреста підвозять як машини постачання (різні вантажівки, водовози, польові кухні), так і серйозніше озброєння.

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Також лише за останні кілька днів до прикордонних з Україною районів Брестської області перекинули:

  • ЗРК С-300 – 2 одиниці;
  • Т-72 – мінімум 6 одиниць;
  • БМП – 5 одиниць;
  • Гаубиці – 4 одиниці;
  • РСЗВ Град – понад 17 одиниць;
  • САУ 2С5 Гіацинт-С – 2 одиниці;
  • 1В12 – 3 одиниці;
  • БТР/БРДМ – 23 одиниці;
  • РЛЗ – 1 одиниця.

– Те, що ми бачимо, безумовно, є посиленням, у тому числі шляхом повернення частини техніки після навчань у РФ. Поточне посилення також пов’язане з проведенням навчань, і така кількість військ є недостатньою для агресії проти України. Ймовірно, стягування додаткової техніки до прикордонних районів може бути черговою спробою нарощування напруги, – йдеться у повідомленні.

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