Венгрию больше нельзя рассматривать как демократию – Европарламент

Сентябрь, 15 в 18:34

Большая часть депутатов Европарламента осудила попытки правительства Виктора Орбана по подрыву устоев демократии в Венгрии.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на странице Европарламента.

Так, депутаты осудили “преднамеренные и систематические усилия правительства Венгрии” по подрыву европейских ценностей. Они требуют результатов по статье 7 Договора о ЕС.

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Как уточняется, отсутствие решительных действий ЕС поспособствовало возникновению “гибридного режима избирательной автократии”, то есть конституционной системы, в которой проходят выборы, но отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам.

Данный отчет 15 сентября приняли 433 голосами за, 123 депутата выступили против и 28 воздержались.

Таким образом, Европарламент запустил процедуру в рамках статьи 7 в 2018 году, чтобы сделать обзор событий в 12 сферах, вызывающих беспокойство парламента.

– Выводы этого отчета четкие и бесповоротные: Венгрия не является демократией. Парламенту было как никогда актуально принять такую ​​позицию, учитывая тревожные темпы, с которыми верховенство права отступает в Венгрии, – сказала докладчица Гвендолин Дельбос-Корфилд.

Европарламент выразил сожаление по поводу несостоятельности Совета ЕС достичь значительного прогресса в борьбе с уходом Венгрии от демократии и заявил, что дальнейшее промедление будет означать нарушение принципа верховенства права самим Советом.

Депутаты призвали Еврокомиссию использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, в частности, ограничивать финансирование Венгрии из бюджета ЕС.