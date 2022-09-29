Украинская правозащитница Матвийчук стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии
Украинская правозащитница Александра Матвийчук стала лауреатом шведской премии За правильный образ жизни, которую называют альтернативной Нобелевской премией.
Главу украинской организации Центр гражданских свобод и координатора инициативной группы Евромайдан SOS наградят шведской премией Right Livelihood Award за построение устойчивых демократических институтов в Украине и моделирование путей по привлечению к международной ответственности за военные преступления.
Александра Матвийчук – одна из самых известных правозащитниц в Украине. Как глава Центра гражданских свобод, она и организация играют важную роль в укреплении украинского гражданского общества и национальных институций более десяти лет.
Центр гражданских свобод был основан в 2007 году для продвижения прав человека. Но организация стала известна в 2013 году, документируя нарушения прав человека и предоставляя юридическую помощь участникам Евромайдана, которых принудительно пытались разогнать.
Сегодня организация документирует военные преступления и нарушения прав человека в результате полномасштабного вторжения России в Украину, и стремится привлечь виновных к ответственности.
Жюри премии подчеркнуло, что своей работой Александра Матвийчук и Центр гражданских свобод строят демократическое будущее Украины.
В целом в этом году фондом Right Livelihood Award Foundation было рассмотрено 175 номинантов из 77 стран.
Источник: Right Livelihood
Фото: Olexandra Matviychuk