Сентябрь, 29 в 11:01

Украинская правозащитница Александра Матвийчук стала лауреатом шведской премии За правильный образ жизни, которую называют альтернативной Нобелевской премией.

Главу украинской организации Центр гражданских свобод и координатора инициативной группы Евромайдан SOS наградят шведской премией Right Livelihood Award за построение устойчивых демократических институтов в Украине и моделирование путей по привлечению к международной ответственности за военные преступления.

Александра Матвийчук – одна из самых известных правозащитниц в Украине. Как глава Центра гражданских свобод, она и организация играют важную роль в укреплении украинского гражданского общества и национальных институций более десяти лет.

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Центр гражданских свобод был основан в 2007 году для продвижения прав человека. Но организация стала известна в 2013 году, документируя нарушения прав человека и предоставляя юридическую помощь участникам Евромайдана, которых принудительно пытались разогнать.

Сегодня организация документирует военные преступления и нарушения прав человека в результате полномасштабного вторжения России в Украину, и стремится привлечь виновных к ответственности.

Жюри премии подчеркнуло, что своей работой Александра Матвийчук и Центр гражданских свобод строят демократическое будущее Украины.

В целом в этом году фондом Right Livelihood Award Foundation было рассмотрено 175 номинантов из 77 стран.

Источник: Right Livelihood

Фото: Olexandra Matviychuk