Певица Оля Полякова объявила о запуске нового музыкального проекта TheNogi. Артистка заявила, что это будет отдельное творческое направление с более откровенными текстами и образом, который она долгое время сдерживала.

О новом проекте Полякова сообщила в соцсетях, опубликовав эмоциональный манифест о женской свободе, внутренних запретах и желании говорить вслух о том, что обычно скрывают.

— У каждой женщины есть та часть, которую она держит при себе. Та, которая хочет говорить то, что думает, — но которой ты всегда закрываешь рот. Та, которая смеется громче, чем принято, — написала певица.

Что известно о проекте Поляковой TheNogi

По словам Поляковой, TheNogi станет пространством для ее “другой стороны” — более смелой и откровенной.

Сейчас смотрят

Артистка описала жанр нового проекта как «стервопоп» и предупредила, что он будет иметь пометку only adult.

— Здесь есть песни о том, о чем говорят шепотом. О том, что думают, но не говорят. О том, что болит, и о том, что смешно — что иногда это одно и то же, — пояснила Полякова.

Певица также призналась, что даже она не всегда позволяла себе быть полностью открытой.

— Врачи говорят, что держать в себе то, что хочется сказать, — это первый шаг к болезни. А я болеть не люблю. У меня куча дел, мечтаний и желаний, — добавила артистка.

Полякова подтвердила паузу в украинской карьере

В посте певица также подтвердила, что берет паузу от новых релизов в Украине как Оля Полякова.

По словам артистки, сейчас она продолжает работать над англоязычной карьерой в Великобритании, о чем уже говорила ранее в проекте 33 вопроса.

Тогда Полякова рассказывала, что сотрудничает с британской командой и подписала контракт с лейблом State51.

— Оля Полякова едет искать себя в Англию. Но оставляет вам самое лучшее. Свои TheNogi, — написала певица.

Недавно Полякова также впервые прокомментировала слухи о якобы ссоре с Машей Ефросининой и подтвердила паузу в их совместном YouTube-проекте Дорослі дівчата.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.