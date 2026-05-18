Во время авиашоу на базе в штате Айдахо в США столкнулись два истребителя EA-18G, после чего оба самолета упали неподалеку от места проведения демонстрационного выступления.

Об этом пишет NBC News.

Авария на авиашоу в США: что известно

Инцидент произошел примерно в нескольких километрах от авиабазы ​​Маунтин-Хоум в штате Айдахо во время демонстрационного выступления в рамках авиашоу Gunfighter Skies.

По данным ВМС США, в воздухе столкнулись два самолета EA-18G, принадлежащих эскадрилье VAQ-129.

После столкновения оба истребителя упали на землю и загорелись. Очевидцы сообщали, что над местом аварии поднялся густой черный дым.

Все четыре члена экипажей успели катапультироваться и были доставлены в медицинские службы. Их состояние стабильное.

После столкновения в небе были видны четыре парашюта и падение самолетов.

После аварии авиашоу было отменено, а на базе временно ввели безопасностные ограничения.

Военное командование поблагодарило спасателей и персонал за быструю реакцию.

Причины столкновения выясняются.

