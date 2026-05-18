В США во время авиашоу столкнулись два истребителя: все пилоты катапультировались
Во время авиашоу на базе в штате Айдахо в США столкнулись два истребителя EA-18G, после чего оба самолета упали неподалеку от места проведения демонстрационного выступления.
Об этом пишет NBC News.
Авария на авиашоу в США: что известно
Инцидент произошел примерно в нескольких километрах от авиабазы Маунтин-Хоум в штате Айдахо во время демонстрационного выступления в рамках авиашоу Gunfighter Skies.
По данным ВМС США, в воздухе столкнулись два самолета EA-18G, принадлежащих эскадрилье VAQ-129.
После столкновения оба истребителя упали на землю и загорелись. Очевидцы сообщали, что над местом аварии поднялся густой черный дым.
Все четыре члена экипажей успели катапультироваться и были доставлены в медицинские службы. Их состояние стабильное.
После столкновения в небе были видны четыре парашюта и падение самолетов.
После аварии авиашоу было отменено, а на базе временно ввели безопасностные ограничения.
Военное командование поблагодарило спасателей и персонал за быструю реакцию.
Причины столкновения выясняются.
Напомним, в конце января в авиакатастрофе государственной компании Satena в Колумбии погибли 15 человек, среди которых депутат парламента Диоген Кинтеро.
Всего на борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа.
Через девять минут после взлета связь с воздушным судном исчезла.