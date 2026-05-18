Умер Степан Кубив — украинский политик и народный депутат Украины.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

В Верховной Раде Украины сообщили о смерти народного депутата VII, VIII и IX созывов Степана Кубива.

Политик ушел из жизни на 64-м году.

В Верховной Раде IX созыва Степан Кубив работал членом Комитета по вопросам экономического развития.

Руководство парламента, народные депутаты и работники Аппарата Верховной Рады выразили соболезнования родным и близким политика.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что Степан Кубив прошел большой профессиональный путь и оставался преданным интересам государства.

— Его опыт и вклад навсегда останутся в истории нашей страны. Мои соболезнования родным и близким в это трудное время, — заявил Стефанчук.

Что известно о Степане Кубиве

Степан Кубив родился 19 марта 1962 года в селе Мшанец на Тернопольщине.

Он был украинским политиком, банкиром и государственным деятелем. В разные годы работал в Верховной Раде Украины, правительстве и Национальном банке Украины.

Во время Революции Достоинства Кубив был комендантом Штаба национального сопротивления и одним из публичных участников Евромайдана.

В 2014 году он возглавил Национальный банк Украины в сложный для страны период после начала российской агрессии. Впоследствии работал представителем президента в Верховной Раде, а в 2016-2019 годах занимал должность первого вице-премьер-министра Украины и министра экономического развития и торговли.

Степан Кубив трижды избирался народным депутатом Украины — VII, VIII и IX созывов. В парламенте IX созыва был членом Комитета по вопросам экономического развития.

Также он был членом партии Европейская солидарность.

