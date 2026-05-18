Умер Степан Кубив — народный депутат Украины
Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.
Умер Степан Кубив: что известно
В Верховной Раде Украины сообщили о смерти народного депутата VII, VIII и IX созывов Степана Кубива.
Политик ушел из жизни на 64-м году.
В Верховной Раде IX созыва Степан Кубив работал членом Комитета по вопросам экономического развития.
Руководство парламента, народные депутаты и работники Аппарата Верховной Рады выразили соболезнования родным и близким политика.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что Степан Кубив прошел большой профессиональный путь и оставался преданным интересам государства.
— Его опыт и вклад навсегда останутся в истории нашей страны. Мои соболезнования родным и близким в это трудное время, — заявил Стефанчук.
Что известно о Степане Кубиве
Степан Кубив родился 19 марта 1962 года в селе Мшанец на Тернопольщине.
Он был украинским политиком, банкиром и государственным деятелем. В разные годы работал в Верховной Раде Украины, правительстве и Национальном банке Украины.
Во время Революции Достоинства Кубив был комендантом Штаба национального сопротивления и одним из публичных участников Евромайдана.
В 2014 году он возглавил Национальный банк Украины в сложный для страны период после начала российской агрессии. Впоследствии работал представителем президента в Верховной Раде, а в 2016-2019 годах занимал должность первого вице-премьер-министра Украины и министра экономического развития и торговли.
Степан Кубив трижды избирался народным депутатом Украины — VII, VIII и IX созывов.
Также он был членом партии Европейская солидарность.