Вересень, 29 в 11:01

Українська правозахисниця Олександра Матвійчук стала лауреатом шведської премії За правильний спосіб життя, яку називають альтернативною Нобелівською премією.

Очільницю української організації Центр громадянських свобод та координаторку ініціативної групи Євромайдан SOS нагородять шведською премією Right Livelihood Award за побудову стійких демократичних інститутів в Україні та моделювання шляхів із притягнення до міжнародної відповідальності за військові злочини.

Олександра Матвійчук – одна з найвідоміших правозахисниць в Україні. Як голова Центру громадянських свобод, вона та організація відіграють важливу роль у зміцненні українського громадянського суспільства та національних інституцій протягом понад десяти років.

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Центр громадянських свобод був заснований у 2007 році для просування прав людини. Але організація стала відомою у 2013 році, документуючи порушення прав людини та надаючи юридичну допомогу учасникам Євромайдану, яких примусово намагалися розігнати.

Сьогодні організація документує військові злочини та порушення прав людини внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і прагне притягнути винних до відповідальності.

Журі премії наголосило, що своєю роботою Олександра Матвійчук і Центр громадянських свобод будують демократичне майбутнє України.

Загалом цього року фондом Right Livelihood Award Foundation було розглянуто 175 номінантів із 77 країн.

Джерело: Right Livelihood

Фото: Olexandra Matviychuk