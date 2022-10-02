Жовтень, 02 в 8:36

Наступного тижня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідає Москву і Київ.

Очікується, що він проведе переговори щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції.

У МАГАТЕ заявили, що Гроссі продовжує свої консультації та інші зусилля, спрямовані на якнайшвидше узгодження та впровадження такої зони навколо ЗАЕС.

Зараз дивляться

Нагадаємо, на початку вересня Рафаель Гроссі заявив, що робота Запорізької АЕС не повинна перебувати під постійною загрозою через обстріли.

Він наголосив, що потрібно негайно узгодити зону ядерної безпеки та захисту (NSSPZ).

15 вересня Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію, у якій закликала російських загарбників покинути Запорізьку АЕС та всі українські ядерні об’єкти.

Документ запропонували Канада та Польща від імені України, яка не входить до правління.

Резолюція закликає росіян негайно припинити всі дії проти і на Запорізькій АЕС і будь-яких інших ядерних об’єктах в Україні.

Джерело: МАГАТЕ